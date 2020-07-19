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Yolcu minibüslerinde maske ve fazla yolcu denetimi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 19.07.2020 12:14 | Son Güncelleme

Adıyaman’da Korona Virüsü salgınında pozitif vakaların artış göstermesiyle beraber şehiriçi toplu taşıma araçlarında denetimler sıklaştırıldı.Önceki gün korona virüs salgınında Adıyaman’da pozitif vakaların artış gösterdiğine dair Adıyaman Valiliği tarafından yazılı açıklama yapılmıştı.

Yolcu minibüslerinde maske ve fazla yolcu denetimi

Adıyaman’da Korona Virüsü salgınında pozitif vakaların artış göstermesiyle beraber şehiriçi toplu taşıma araçlarında denetimler sıklaştırıldı.
Önceki gün korona virüs salgınında Adıyaman’da pozitif vakaların artış gösterdiğine dair Adıyaman Valiliği tarafından yazılı açıklama yapılmıştı. Gerçekleştirilen uyarı açıklamaları sonrasında Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, şehiriçi toplu taşıma araçlarına yönelik uygulamalar yaptı. Uygulamalarda araç içerisinde bulunan yolcularda maske kontrolü ve belirtilen yolcu sayısının geçilip geçilmediğine dikkat edildi. Aynı zamanda sürücülerin belgeleri de kontrol edildi. Kurallara uymayan minibüs sürücülerine cezai işlem uygulandı. Denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği öğrenildi.

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