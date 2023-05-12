Yolcu minibüsü ile servis aracı çarpıştı: 3 yaralı

Kaza, Umurlu Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 M 6241 plakalı yolcu minibüsü ile 09 M 4615 plakalı servis aracı Aydın-İzmir karayolu üzerinde çarpıştı.

Çarpışmanın şiddeti ile servis aracı refüje çıkıp trafik lambasını devirerek durdu. Kaza ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Minaset B., Mukaddes B. ve yabancı uyruklu bir kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle karayolunda bir süre yoğunluk yaşandı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

