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Yolcu otobüslerine Bolu Dağı'ndan İstanbul yönüne geçiş izni verilmeye başlandı

25.01.2022 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yolcu otobüslerine Bolu Dağı'ndan İstanbul yönüne geçiş izni verilmeye başlandı

Yolcu otobüslerinin, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminden İstanbul istikametine geçişi kontrollü sağlanmaya başlandı.

Kar nedeniyle otoyolun Bolu Dağı Tüneli kesiminde bir dinlenme tesisinin araç parkında bekletilen otobüslere, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce yönüne hareket izni kontrollü veriliyor.

İstanbul'a gidecek tırlar, dinlenme tesisinin araç parkına yönlendiriliyor.

Bölgede trafik ve karayolları ekiplerinin çalışmaları ise devam ediyor.

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