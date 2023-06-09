YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

09.06.2023 08:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde ışıklı kavşakta yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı.

Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Kazada otomobil sürücüsü ve yanındaki yolcu hayatını kaybederken otobüste bulunan 2 yolcu da yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza gece saat 02.00 sıralarında Perşembe Işıklı kavşakta yaşandı. Ahmet K. idaresindeki Efe Tur firmasına ait 41 FM 830 plakalı yolcu otobüsü Bartın’dan Ankara’ya gitmek üzere aldığı yolcularla birlikte yola çıktı. Otobüs, ışıklı kavşağa geldiğinde 34 BP 566 plakalı otomobille çarpıştı. Otobüs çarpışmanın şiddetiyle yol kenarındaki banketleri de sökerek prefabrikten imal edilen bir iş yerine daldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan Resul Baş olay yerinde, yanındaki kuzeni Göksel Baş (22) ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada yaralanan otobüsteki iki yolcu da olay yerine gelen ambulanslarla Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil adeta hurdaya dönerken Cumhuriyet Savcısı olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Sürücü Ahmet K.’nin ise kazadan sonra polis merkezine götürülerek ifadesi alındı. Kazada hayatını kaybedenlerin yakınları olay yerine gelerek sinir krizleri geçirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Zonguldak'ta yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandıZonguldak'ta yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Marmara Denizi Günü'nde dalgıçlar dip temizliği yaptıMarmara Denizi Günü'nde dalgıçlar dip temizliği yaptı
Karamanlı öğrenciler hazırladıkları proje ile bölge 3’sü oldularKaramanlı öğrenciler hazırladıkları proje ile bölge 3’sü oldular
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak

Zonguldak Namaz Vakitleri 9 Haziran Cuma

İmsak
03:11
Sabah
05:12
Öğle
12:57
İkindi
16:57
Akşam
20:32
Yatsı
22:23

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler 9 Haziran Cuma

Karadayi eczanesi
Devrek
Oktay eczanesi
Gokcebey
Mine eczanesi
Kozlu
Hisarönü eczanesi
Caycuma
Tuba eczanesi
Caycuma
Saltukova eczanesi
Caycuma
Yeditepe eczanesi
Kozlu
Tümünü Göster
Zonguldak ECZANELER
Zonguldak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilim insanları “Hayat iksiri olabilir” dedi! Et ve balıkta bulunuyor

Bilim insanları “Hayat iksiri olabilir” dedi! Et ve balıkta bulunuyor

Bir kez alın uzun yıllar kullanın! Samsonite çantada 600 TL indirim

Bir kez alın uzun yıllar kullanın! Samsonite çantada 600 TL indirim

Bakkaldaki taciz anlarını güvenlik kamerası kaydetti

Bakkaldaki taciz anlarını güvenlik kamerası kaydetti

Okul bahçesindeki kız kavgasını kimse ayıramadı! Ortalık bir anda karıştı

Okul bahçesindeki kız kavgasını kimse ayıramadı! Ortalık bir anda karıştı

Yves Rocher, Missha, Estee Lauder... Kişisel bakım rutininize yeni bir soluk getirecek markalarda indirim

Yves Rocher, Missha, Estee Lauder... Kişisel bakım rutininize yeni bir soluk getirecek markalarda indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.