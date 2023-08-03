Yolcu otobüsü tıra çarptı: 2 yaralı

Kaza 09.30 sıralarında Bursa -Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi.

Ardahan ilinden Bursa’ya yolcu taşıyan Dursun Ali Alanka(47) yönetimindeki 75 AAG 777 plakalı yolcu otobüsü, İnegöl girişinden Bursa -Ankara karayoluna aniden çıkış yapan Osman Ertürk(45) yönetimindeki 16 KGE 99 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanında etkisiyle savrulan TIR, önündeki sürücü Osman Toy(30) yönetimindeki 16 KAR 14 plakalı midibüse çarparak durabildi. Kaza sonucu otobüsün hostesi Deniz K. (50) ile otobüsün yedek şoförü Alpay E. (51) yaralandı. Yaralılar ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle hareket kabiliyetini kaybeden otobüsteki yolcular ile başka bir otobüse alındı.

Kaza anı otobüsün kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

