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Yolcu otobüsünde son dakika yoğunluğu tartışmaya sebep oldu

BURSA HABERLERİ  | 03.12.2020 10:38 | Son Güncelleme

Bursa’da sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala otobüsle evlerine gitmek isteyen yolcuların şoförle tartışması kameralara yansıdı.Olay, şehir içinde seyir halinde bulunan belediye otobüsünde meydana geldi.Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, hareket etmek için saatini bekleyen otobüs şoförüne yolcular isyan etti.

Yolcu otobüsünde son dakika yoğunluğu tartışmaya sebep oldu

Bursa’da sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala otobüsle evlerine gitmek isteyen yolcuların şoförle tartışması kameralara yansıdı.
Olay, şehir içinde seyir halinde bulunan belediye otobüsünde meydana geldi.Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, hareket etmek için saatini bekleyen otobüs şoförüne yolcular isyan etti. Yolcular; şoföre tepki gösterip "15 dakikadır neden bekliyorsun. Fazla da yolcu alıyorsun" diye sitemde bulundu.
Otobüsteki sözlü tartışma aracın hareket etmesinin ardından bir müddet sonra son buldu.

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