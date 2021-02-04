Sivas’ta polis ekiplerinin yol uygulaması sırasında durdurduğu yolcu otobüsünden 300 bin adet kaçak makaron çıktı.

Sivas’ta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarını önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler tarafından yol uygulaması sırasında durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan kontrollerde bin 500 kutu içerisinde 300 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Konuyla alakalı 2 şahsa “Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet” suçundan gerekli yasal işlem yapıldı.

