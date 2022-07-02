YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Yolcu uçaklarının ikramları kadın patrona emanet

Yolcu uçaklarının ikramları kadın patrona emanet

02.07.2022 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da yaşayan iş insanı Vennas Akyol Haznedar, 16 yıldır Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki havalimanlarından uçuş yapan THY başta olmak üzere hava yolu firmalarının ikramlıklarını tedarik ediyor

MEHMET KUMCAĞIZ - Samsun'da yaşayan iş insanı Vennas Akyol Haznedar, THY başta olmak üzere hava yolu firmalarının ikramlıklarını karşılıyor.

Yaptığı bir uçak seyahati sırasında 1998 yılında yeni açılacak Samsun Çarşamba Havalimanındaki iş yerlerinin ihaleye çıkarılacağını öğrenen Haznedar, havalimanında iş yapmaya karar verdi.

Kurduğu şirketle ailesinden habersiz ihaleye katılan ve havalimanında bir büfenin işletme hakkını kazanan Haznedar, zamanla farklı alanlarda da işler yapmaya başladı.

Samsun'da gastronomi ve turizm alanında şirketleri bulunan Haznedar, uçaklar için ikramlık hazırlayan Türkiye'deki ilk şirketlerden birinin de sahibi.

Haznedar, AA muhabirine, ilk işinin havalimanında büfe işletmeciliği olduğunu söyledi.

Büfe işletmeciliğinin ardından restoran işine başladığını belirten Haznedar, ardından 2006 yılında uçak ikram şirketi kurarak girdiği Türk Hava Yollarının (THY) ikram işi ihalesini kazandığını ve o tarihten itibaren başka hava yolu firmalarına da hizmet verdiklerini dile getirdi.

Çalışanlarının yüzde 70'inin kadınlardan oluştuğuna işaret eden Haznedar, şunları anlattı:

"147 çalışanım var. Kadınlara destek olmak adına ekibimde daha çok kadın çalıştırıyorum. Hijyen bizim için çok önemli. O yüzden uçak ikramı mutfağında yüzde 100 kadın çalışıyor. Sadece yüklemeler için beden gücüne ihtiyaç olduğu için erkekler var ekibimizde. Tedariğimizi de kadınlardan almaya özen gösteriyoruz. Kooperatiflerle yoğun çalışıyorum. Sebze ve meyveyi tarladan özellikle kadın üreticilerden almak için efor sarf ediyoruz."

Vennas Akyol Haznedar, 16 yıldır Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki havalimanlarından uçuş yapan uçaklara hizmet verdiklerini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Samsunspor'un 57. kuruluş yıl dönümünü taraftarlar meşale gösterisiyle kutladıSamsunspor'un 57. kuruluş yıl dönümünü taraftarlar meşale gösterisiyle kutladı
Şehit Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı'nın ailesine şehadet haberi verildiŞehit Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı'nın ailesine şehadet haberi verildi
Ağabeyinin tabancayla kazara vurduğu öne sürülen 15 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildiAğabeyinin tabancayla kazara vurduğu öne sürülen 15 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi
Anahtar Kelimeler:
Samsun

Samsun Namaz Vakitleri 2 Temmuz Cumartesi

İmsak
02:58
Sabah
04:59
Öğle
12:44
İkindi
16:44
Akşam
20:19
Yatsı
22:10

Samsun Nöbetçi Eczaneler 2 Temmuz Cumartesi

Yasemin Eczanesi
Ilkadim
Kolbakır Eczanesi
Ilkadim
Piazza Eczanesi
Canik
Denizevleri Eczanesi
Atakum
Volkan Eczanesi
Atakum
Fazilet Eczanesi
Tekkekoy
Yılmaz Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kontrolü elden bırakmayın! Her şey bir anda dağılabilir

Kontrolü elden bırakmayın! Her şey bir anda dağılabilir

2022 kehanetleri bir bir çıktı! Geriye sadece o madde kaldı

2022 kehanetleri bir bir çıktı! Geriye sadece o madde kaldı

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Tatile doyamadı! Ten rengi bikinisiyle mest etti

Tatile doyamadı! Ten rengi bikinisiyle mest etti

Yine üstsüz paylaştı! Göğüslerini saçlarıyla örttü

Yine üstsüz paylaştı! Göğüslerini saçlarıyla örttü

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.