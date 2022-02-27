Yolcuyla tartışan İETT şoförü "Psikolojisinin bozulduğu" gerekçesiyle seferini başlatmak istemedi

İSTANBUL (AA) - Eminönü'nde ön kapıdan binmeyen bir yolcuyla tartışan İETT otobüsü şoförü, kontak kapattı.

BN1 hat numaralı Eminönü - Halkalı seferini yapmaya hazırlanan bir İETT otobüsünün şoförü, Eminönü Mısır Çarşısı otobüs durağında arka kapıdan binmeye çalışan yabancı uyruklu bir yolcuya tepki göstererek kontak kapatınca, yolcularla tartıştı.

Şoförün aracı çalıştırmamasına tepki gösteren bir yolcu da "Şoför protesto ediyor, yolcuları götürmüyor. Psikolojisi bozulmuş. Bu kadar insan işine gücüne gitmeye çalışıyor." diyerek, yaşananları cep telefonuyla kayda aldı.

Otobüs şoförü de yolcuya "Benim psikolojim bozuldu kardeşim. İnsan gibi ön kapıdan bineceksiniz. Polis arkada, polisi ara" şeklinde yanıt verdi.

Şoförün, ön kapıdan binmeyen yolcuya tepki göstermesinin ardından yabancı uyruklu olduğu belirtilen yolcunun araçtan inerek tekrar ön kapıdan otobüse bindiği öğrenildi.

Yaşanan tartışmanın ardından yaklaşık 30 dakika aracı çalıştırmayan sürücünün daha sonra seferlerine devam ettiği bildirildi.

