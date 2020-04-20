YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Yolda bulduğu içi para dolu cüzdanı polise teslim etti

Yolda bulduğu içi para dolu cüzdanı polise teslim etti

SAMSUN HABERLERİ  | 20.04.2020 15:37 | Son Güncelleme

Samsun’un Alaçam ilçesinde alışverişten dönerken yolda içi para dolu cüzdan bulan duyarlı vatandaş ’insanlık ölmemiş’ dedirtti.

Yolda bulduğu içi para dolu cüzdanı polise teslim etti

Samsun’un Alaçam ilçesinde alışverişten dönerken yolda içi para dolu cüzdan bulan duyarlı vatandaş ’insanlık ölmemiş’ dedirtti. Duyarlı vatandaş cüzdanı emniyete giderek teslim etti.
Yeni Cami Mahallesi’nde alışverişten dönen Sebahattin Çolakoğlu(63), yol üzerinde içi para dolu cüzdan buldu. Cüzdan içerisinde Ali Baykal’a(59) ait kimlik kartı, banka kartları ve para olduğunu fark eden Çolakoğlu, zaman kaybetmeden İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek cüzdanı tutanak karşılığında görevli polis memurlarına teslim etti. Cüzdanı polis memuruna teslim eden Çolakoğu, “Alışveriş yapıp eve dönerken yerde bir cüzdan gördüm. Cüzdanı alarak Emniyet Müdürlüğünde polis arkadaşa teslim ettim” dedi.
Cüzdanı tutanak karşılığı teslim alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise kısa sürede cüzdan sahibi Ali Baykal’a telefonla ulaşarak cüzdanın bulunduğu haberini verdi. İçinde banka kartları ve 9 bin lira para bulunan cüzdan polis tarafından sahibine teslim edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Akılalmaz olay! Tüm kuralları hiçe saydılar Akılalmaz olay! Tüm kuralları hiçe saydılar
Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aksaz’dan maske eleştirisi

Aksaz’dan maske eleştirisi

Eyüpsultanlı öğrenciler AYT ile kendilerini test etti

Eyüpsultanlı öğrenciler AYT ile kendilerini test etti

Sigara tiryakisi vatandaştan Korona virüs önlemi

Sigara tiryakisi vatandaştan Korona virüs önlemi

Sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinin bahçesini renklendirdiler

Sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinin bahçesini renklendirdiler

Vali Günaydın’dan sokağa çıkma kısıtlamasına uyanlara teşekkür

Vali Günaydın’dan sokağa çıkma kısıtlamasına uyanlara teşekkür

İzmir'de çilek hasadı Kovid-19'a rağmen sorunsuz devam ediyor

İzmir'de çilek hasadı Kovid-19'a rağmen sorunsuz devam ediyor

Samsun Namaz Vakitleri 20 Nisan Pazartesi

İmsak
04:06
Sabah
05:40
Öğle
12:39
İkindi
16:24
Akşam
19:27
Yatsı
20:55

Samsun Nöbetçi Eczaneler20 Nisan Pazartesi

Altınörs Eczanesi
Ilkadim
Mutlu Eczanesi
Ilkadim
Ümit Eczanesi
Ilkadim
Büyük Eczanesi
Atakum
Karataş Eczanesi
Atakum
Fazilet Eczanesi
Tekkekoy
Yeni Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Diyanet-Sen’den "Aşk 101" dizisine tepki

Diyanet-Sen’den "Aşk 101" dizisine tepki

2019 yılı 2. Dönem Buzağı Desteklemesi başvuruları için önemli uyarı

2019 yılı 2. Dönem Buzağı Desteklemesi başvuruları için önemli uyarı

Samsun Valiliği’nden provokasyon ses kaydı uyarısı

Samsun Valiliği’nden provokasyon ses kaydı uyarısı

Ahmet Kabadayı güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi

Ahmet Kabadayı güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi

Havalar Soğudu Balık Bollaştı

Havalar Soğudu Balık Bollaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.