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Yolda bulduğu para dolu cüzdanı belediyeye teslim etti

BAYBURT HABERLERİ  | 03.02.2020 17:01 | Son Güncelleme

Yolda bulduğu para dolu cüzdanı belediyeye teslim etti

Bayburt'ta bir kişi, yolda bulduğu içerisinde 4 bin 100 lira olan cüzdanın sahibine ulaştırılmasını sağladı.

Şehir merkezindeki Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyen Necati Eşiyok (64) yerde cüzdan olduğunu farketti.

Sahibine ulaştırılması amacıyla cüzdanı Bayburt Belediyesi Kayıp ve Buluntu Eşya Birimine getiren Eşiyok, durumu yetkililere bildirdi.

İçerisindeki kimlik bilgilerinden Liman Musullu'ya ait olduğu belirlenen cüzdan, sahibine teslim edildi.

Necati Eşiyok, gazetecilere yaptığı açıklamada, cüzdanda fazla para olduğunu farketmesine rağmen içerisine bakmadığını belirterek, "Buluntu paranın bize faydası olmaz ve helal değildir düşüncesiyle belediyeye getirerek sahibine ulaştırılmasını istedim." dedi.

Cüzdanın sahibi Musullu ise cüzdanını kaybettiğini bilezik almak için gittiği kuyumcuda farkettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Köyümüzde düğün vesilesiyle çocuklarımızın topladığı parayı cüzdanın içerisine koymuştum. Bu parayla bilezik alacaktım. Kuyumcuya gittiğimde cüzdanın üzerimde olmadığını fark ettim. Önceden gittiğim yerlere baktım, bulamadım. Beni emniyetten aradılar ve cüzdanın bulunduğunu ve belediyede olduğunu söylediler."

Musullu, cüzdanı bulan Necati Eşiyok'a teşekkür etti.

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Liman Musullu Necati Eşiyok yolda bulduğu para dolu cüzdan

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