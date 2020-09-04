Yolda bulunan para sahibine teslim edildi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, yolda bulunan 5 bin lira zabıta tarafından sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Ilgın ilçesinde yaşayan ve Beyşehir’e tarihi Eşrefoğlu Camisi’ne ziyaret için gelen Zühtü Başar, ibadethanenin karşısındaki bir işyerinin önünde yolda dağınık vaziyette kağıt paralar gördü. Paraları toplayan ve 5 bin lira olduğunu fark eden Başar, sahibine bulamayınca Beyşehir Belediyesi’ne geldi. Başar, yolda bulduğu parayı sahibinin bulunmasını isteyerek zabıta ekiplerine teslim etti. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yolda bulunan paranın sahibini yaptığı araştırma sonucunda kısa sürede ulaşmayı başardı. Bulunan paranın sahibinin tarihi ibadethane karşısında esnaflık yapan Mustafa Şenyurt olduğunu belirleyen Zabıta, şahsı zabıta birimine davet etti. Zabıta Müdürü Vehbi Kuru, bulunan parayı Şenyurt’a teslim etti.

Mustafa Şenyurt yaptığı açıklamada, parasının bulunmasına çok sevindiğini dile getirirken, alışveriş için Konya’ya gitmek üzere araca bindiği esnada düşürdüğünü tahmin ettiğini belirtti. Parasını bularak zabıtaya teslim eden duyarlı vatandaşa ve ekiplere teşekkür eden Şenyurt, “Paramı bulan kardeşimiz ile zabıta ekiplerimizin samimiyeti de bizi çok memnun etti. Biz de parayı düşürdüğümüzü Konya’ya gittiğimiz de fark ettik. Birkaç malzeme alacaktık işyerimiz için. Ama alamamıştık. Düşürdüğümüz paramızı bulan duyarlı vatandaşımız ise daha güvenli bulduğu için zabıta ekiplerimize teslim etmiş. Hem kendisine, hem zabıtamıza teşekkür ediyorum. Ayrıca, kuruluş yıldönümüne bugünlerde kutladığımız zabıtamızın haftasını da tebrik ediyorum” dedi.

