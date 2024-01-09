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  4. Yolda mola veren şahsa araç çarptı, kazadan sonra firar eden aracın sürücüsü aranıyor

Yolda mola veren şahsa araç çarptı, kazadan sonra firar eden aracın sürücüsü aranıyor

09.01.2024 08:13 | Son Güncelleme:
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Milas-Bodrum karayolunda mola verenbir şahsa yoldan geçen bir araç çarptı.

Yaralanan şahısa Milas Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken kazadan sonra kaçan aracın sürücüsünün yakalanması için güvenlik güçleri çalışma başlattı.

Kaza akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Milas’tan söke istikametine seyir halinde olan 34 yaşındaki L.K. yol kenarında ihtiyaç molası verdi. Bu sırada yolden geçmekte olan sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen araç L.K. isimli şahsa çarptı. Bölgeye çağrılan 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan L.K.’nin hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Güvenlik güçleri kaçan araç ve sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

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