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  4. Yolda oluşan çukur araçların lastiklerini patlattı

Yolda oluşan çukur araçların lastiklerini patlattı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 03.01.2020 09:29 | Son Güncelleme

Zonguldak-Ereğli karayolunun Ören Mahallesi mevkisinde oluşan çukur birçok aracın lastiklerinin patlamasına yol açtı.

Zonguldak-Ereğli karayolunun Ören Mahallesi mevkisinde oluşan çukur birçok aracın lastiklerinin patlamasına yol açtı. Kaza tehlikesi geçiren araç sahipleri yetkililerden önlem almalarını istedi.
Zonguldak-Ereğli arası karayolunun Ören Mahallesi mevkisinde bazı noktalarda oluşan çukurlar araç sürücülerinin korkulu rüyası haline geldi. Aydınlatma olmadığı için yoldaki çukurları fark edemeyen sürücüler araçları ile çukurlara düşünce lastikleri patladı. Dün akşamdan bu yana çok sayıda aracın lastiği aynı bölgede patladı. Araç sürücüleri polise ihbarda bulunarak karayolları ekiplerinin yolda oluşan çukurla ilgili önlem almasını istedi. Yolda oluşan çukura düşerek araçlarının lastikleri patlayan sürücülerin yardımına ise oto lastik tamircileri yetişti. Oto lastik tamircileri bölgeye gelerek çok sayıda aracın lastiğini tamir etti. Bazı araçlarda ise lastiklerinin patlaması ve sürtünmelerden dolayı hasarlar meydana geldi. Yetkililerin yol üzerinde oluşan çukurları tamir ederek olası kazaların önüne geçmeleri istendi.

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