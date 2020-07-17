YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Yolda yaralı bulunan köpeğe şefkat eli

Yolda yaralı bulunan köpeğe şefkat eli

HAKKARİ HABERLERİ  | 17.07.2020 10:18 | Son Güncelleme

Van’ın Başkale ilçesinde araç çarpması sonucu yaralanan köpek, tedavisi için Hakkari’ye getirildi.Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaralı ve bitkin düşmüş sokak hayvanlarını kurtarmaya devam ediyor.

Yolda yaralı bulunan köpeğe şefkat eli

Van’ın Başkale ilçesinde araç çarpması sonucu yaralanan köpek, tedavisi için Hakkari’ye getirildi.
Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaralı ve bitkin düşmüş sokak hayvanlarını kurtarmaya devam ediyor. Van’dan Hakkari’ye gelmekte olan duyarlı bir vatandaş, Başkale ilçesi yolunda yaralı bir yavru köpek ile karşılaştı. Köpeği aracına alarak Hakkari’ye getiren duyarlı vatandaş, Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine durumu bildirdi. Hayvan kliniğinde ilk muayenesi yapılan köpeğin sağ ayağının kırıldığı tespit edildi. Veteriner ekipleri tarafından ayağı alçıya alınan yavru köpek, klinikte müşahede altına alındı.
Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, gerekli önlemleri alarak can dost yavru köpeğin emin ellerde olduğunu belirterek, duyarlı vatandaşa ise teşekkür ettiler.
Ayrıca Yeni Mahalle üst kısımlarında sokak köpeklerinin saldırısı sonucu ağır yaralanan bir çoban köpeği ise ekipler tarafından kurtarılarak ilk müdahalesinin ardından müşahede altına alındı.

Yolda yaralı bulunan köpeğe şefkat eli

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
107 yerleşim yerinin yolu kapandı107 yerleşim yerinin yolu kapandı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Küçük Sanayi Sitesi’nde altyapı ve parke çalışması

Küçük Sanayi Sitesi’nde altyapı ve parke çalışması

İzmir'de 4,1 büyüklüğünde deprem

İzmir'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Bozcaada’yı üzen atama kararı

Bozcaada’yı üzen atama kararı

Elita Gıda, 41 sıra yükseldi

Elita Gıda, 41 sıra yükseldi

AK Partili Kavuncu’dan İstanbul sözleşmesi açıklaması

AK Partili Kavuncu’dan İstanbul sözleşmesi açıklaması

LGS birincilerinin 6’sı Kayseri’den

LGS birincilerinin 6’sı Kayseri’den

Hakkari Namaz Vakitleri 17 Temmuz Cuma

İmsak
03:09
Sabah
04:50
Öğle
12:16
İkindi
16:07
Akşam
19:32
Yatsı
21:07

Hakkari Nöbetçi Eczaneler17 Temmuz Cuma

Umut Eczanesi
Merkez
Merkez Eczanesi
Semdinli
Erdem Eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Yüksekova’da sel felaketi

Yüksekova’da sel felaketi

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Hakkari’de görülen kırmızı yılan korkuttu

Hakkari’de görülen kırmızı yılan korkuttu

Hakkari’de şehir görüntüsünü bozan barakalar kaldırıldı

Hakkari’de şehir görüntüsünü bozan barakalar kaldırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.