YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. Yoldan çıkan araç devrildi: 2 yaralı

Yoldan çıkan araç devrildi: 2 yaralı

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 11.02.2020 13:52 | Son Güncelleme

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde yoldan çıkan bir pikap devrildi.

Yoldan çıkan araç devrildi: 2 yaralı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde yoldan çıkan bir pikap devrildi. Kaza sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 12.00 sıralarında D-100 Karayolu Büyükkarıştıran mevkii Çorlu istikametinde meydana geldi. Kimliği henüz öğrenilemeyen bir sürücü 39 LR 392 plakalı aracıyla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç devrilirken kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler araç içindeki kişileri bulundukları yerden çıkardı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yoldan çıkan araç devrildi: 2 yaralı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kırklareli'nde kar yağışı başladıKırklareli'nde kar yağışı başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yeni nüfus müdürü görevine başladı

Yeni nüfus müdürü görevine başladı

İETT’den Büyükçekmece’ye 2 yeni otobüs hattı

İETT’den Büyükçekmece’ye 2 yeni otobüs hattı

Efeler’in çocukları Başkan Atay’a emanet

Efeler’in çocukları Başkan Atay’a emanet

Hareketsiz yaşam bölgesel yağlanmalara sebep oluyor

Hareketsiz yaşam bölgesel yağlanmalara sebep oluyor

Aydınlı izciler ’2020 Kış Kampı’ndan döndü

Aydınlı izciler ’2020 Kış Kampı’ndan döndü

Yozgatlılardan muhteşem gece

Yozgatlılardan muhteşem gece

Kırklareli Namaz Vakitleri 11 Şubat Salı

İmsak
06:39
Sabah
08:06
Öğle
13:30
İkindi
16:17
Akşam
18:45
Yatsı
20:06

Kırklareli Nöbetçi Eczaneler11 Şubat Salı

Başak Eczanesi
Merkez
Pelin Eczanesi
Luleburgaz
Deniz Eczanesi
Buyukkaristiran
Sıla Eczanesi
Babaeski
Alpullu Eczanesi
Alpullu
B. Mandıra Eczanesi
Buyukmandira
Başak Eczanesi
Demirkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kırklareli'nde ATM önünde çıkan bıçaklı kavga güvenlik kamerasında

Kırklareli'nde ATM önünde çıkan bıçaklı kavga güvenlik kamerasında

Buzağı destek askı listeleri yayınlandı

Buzağı destek askı listeleri yayınlandı

Yardım paketinin içine notla harçlığını bıraktı

Yardım paketinin içine notla harçlığını bıraktı

Belediye başkanı kayak yaparken kaburgasını kırdı

Belediye başkanı kayak yaparken kaburgasını kırdı

Pınarhisar Devlet Hastanesinde “Serviks kanseri” etkinliği

Pınarhisar Devlet Hastanesinde “Serviks kanseri” etkinliği

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.