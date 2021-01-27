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Yoldan çıkan çekici devrildi; 1 yaralı

27.01.2021 12:31 | Son Güncelleme:
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Bilecik’in Bozüyük ilçesinde çekicinin yoldan çıkması sonucunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Bozüyük’ten Eskişehir istikametine gitmekte olan M.T.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde çekicinin yoldan çıkması sonucunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Bozüyük’ten Eskişehir istikametine gitmekte olan M.T. idaresindeki TLE 434 plakalı çekici, Poyra rampaları mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak devrildi. Kaza sonrasında yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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