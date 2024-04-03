YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Yoldan çıkan kamyon tarlaya devrildi: 1 yaralı

Yoldan çıkan kamyon tarlaya devrildi: 1 yaralı

İHA İHA
03.04.2024 09:30
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, yoldan çıkarak tarlaya devrildi. Sürücü kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Muratlı çevreyolunun Kırkkepenekli sapağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre; G.B. idaresindeki 59 AGF 229 plakalı kamyon, henüz belirlenemeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini yitirmesi neticesinde yoldan çıkarak tarlaya uçtu.

Devrilen kamyon sürücüsü araçtan kendi imkânları ile çıkarken, sağlık ekiplerince tedavi altına alındı. İtfaiye ekipleri sıkışma ihtimaline karşı olay yerine intikal ederken, emniyet ekipleri ise yoldaki trafik güvenliğini sağladı.
Tek taraflı kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rize’de ilkel teleferikten düşen 2 kişi ağır yaralandıRize’de ilkel teleferikten düşen 2 kişi ağır yaralandı
Kumluca’nın yeni belediye başkanı mazbatasını aldıKumluca’nın yeni belediye başkanı mazbatasını aldı
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç mazbatasını aldıKayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç mazbatasını aldı
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ

Tekirdağ Namaz Vakitleri 3 Nisan Çarşamba

İmsak
05:15
Sabah
06:43
Öğle
13:18
İkindi
16:53
Akşam
19:44
Yatsı
21:06
Tekirdağ ECZANELER
Tekirdağ ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kas ağrılarına son! Çok satan masaj aleti günün fırsat ürünü

Kas ağrılarına son! Çok satan masaj aleti günün fırsat ürünü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.