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Yollar asfaltlandı, köyler kilit taşıyla örüldü

ANKARA HABERLERİ  | 05.11.2020 10:58 | Son Güncelleme

Keçiören Belediyesi, Çalseki, Sarıbeyler ve Kösrelik köylerinde kilit taşı ve asfalt serim çalışması ile vatandaşın yağışlı havalarda yaşadığı çamur sorununu ortadan kaldırdı.

Keçiören Belediyesi, Çalseki, Sarıbeyler ve Kösrelik köylerinde kilit taşı ve asfalt serim çalışması ile vatandaşın yağışlı havalarda yaşadığı çamur sorununu ortadan kaldırdı. Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Köylerimize havaalanı gibi yollar yaptık. Buralarda seçmen sayısı az diyerek hizmette kısıtlamaya gitmiyor, aksine köylerimizin cazibe merkezi olması için her türlü hizmeti seferber ediyoruz” dedi.
Keçiören’e bağlı köylerin gelişip güzelleşmesi için başlatılan çalışmalar kapsamında köy yollarına sıcak asfalt serilirken, köylerin iç kısmı ise kilit taşlarıyla örüldü. Böylece Çalseki, Sarıbeyler ve Kösrelik köylerinde yapılan çalışmalarla yağışlı havalarda meydana gelen çamur problemi ortadan kaldırıldı. Köy sakinleri tarafından büyük memnuniyetle karşılanan yol ve peyzaj çalışmaları, bu yerleşim alanlarının daha estetik bir görünüme kavuşmasını sağladı.

Çiftçilere destek devam edecek
Keçiören’e bağlı köylere yatırımların devam ettiğini aktaran Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Türkiye’de örnek olarak gösterilen köylerimize yönelik üstyapı faaliyetlerimizle de asfalt ve kilit taşlarıyla havaalanı gibi yollar yaptık. Çiftçilerimizi üretim konusunda teşvik etmek için fide, tohum ve gübre desteği sağladık. Doğal ürün üretim ve satış merkezi olarak geliştirdiğimiz proje kapsamında köylerimize tandır damı da inşa ediyoruz. Organik gıda üreten çiftçilerimiz hem ev ekonomilerine katkı sunacaklar hem de vatandaşımızın organik gıdaya ulaşmasına kolaylık sağlayacaklar” ifadelerini kullandı.

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