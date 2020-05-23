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Yollar boşaldı, polisler sakin bir nöbet günü geçirdi

OSMANİYE HABERLERİ  | 23.05.2020 15:38 | Son Güncelleme

Türkiye genelinde arife ve Ramazan Bayramı’nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma yasağının ilk günü yollar adeta boşaldı.

Türkiye genelinde arife ve Ramazan Bayramı’nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma yasağının ilk günü yollar adeta boşaldı. Polisler de ilçe girişinde yok denecek kadar azalan trafikte nöbetine devam etti.
Osmaniye’nin Düziçi ilçe sınırından geçen, Güneydoğu Anadolu’yu Akdeniz bölgesine bağlayan E-90 Otoyolu’nda trafik, sokağa çıkma yasağının başlaması ile adeta boşaldı. Düziçi gişeleri civarında ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından E-90 Otoyolu’nda oluşturulan uygulama noktasındaki trafik polisleri, yollar boş olsa da denetim için görev başında beklediler. Araç trafiğinin yok denecek kadar az olmasına rağmen sıcağın altında Gaziantep istikametinden Adana istikametine giden araçların evrak kontrolünü yapan trafik polisleri, oldukça sakin bir mesai geçirdiler.

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