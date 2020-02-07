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Yollar buz tuttu, mahsur kalan araç kurtarıldı

İZMİR HABERLERİ  | 07.02.2020 11:55 | Son Güncelleme

İzmir Tire’de dün akşam saatlerinde dağlık kesimlerde başlayan kar yağışı yerini buzlanmaya bıraktı.Özellikle Dallık ve Yamandere köylerinde yollar aşırı buzlanma nedeni ile trafiğe kapandı.

Yollar buz tuttu, mahsur kalan araç kurtarıldı

İzmir Tire’de dün akşam saatlerinde dağlık kesimlerde başlayan kar yağışı yerini buzlanmaya bıraktı.
Özellikle Dallık ve Yamandere köylerinde yollar aşırı buzlanma nedeni ile trafiğe kapandı. Dallık civarında buzlanma nedeni ile yolda bir araç mahsur kaldı. İhbarı alan İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı kar ekibi sabah saatlerinde bölgeye hareket etti. Dallık ve Yamandere bölgesinde tuzlama yapan ekipler yolu trafiğe açtı. Yetkililer bu yolu kullanacak olan sürücüleri buzlanma riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yollar buz tuttu, mahsur kalan araç kurtarıldı

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