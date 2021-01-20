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Yollar buz tuttu, vatandaşın imdadına Aydın Büyükşehir Belediyesi yetişti

20.01.2021 09:56 | Son Güncelleme:
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Aydınlıların dondurucu soğuk ile mücadelesi sürüyor.

Aydınlıların dondurucu soğuk ile mücadelesi sürüyor. Aydın’da yollar buz tuttu sürücülerin imdadına Aydın Büyükşehir Belediyesi yetişti.

Aydın’da son bir kaç gündür gece ve sabaha karşı termometreler eksi dereceleri gösterdi. Sıcaklık değerlerinin eksiye düşmesi ile birlikte Aydın’ın bazı bölgelerinde buzlanma meydana geldi. Özellikle Efeler ilçesi Zafer Meydanı’nda oluşan buzlanma sürücülere zor anlar yaşattı. Otomobil trafiğinin yoğun olduğu Zafer Meydanı’nda oluşan buz tabakası dolayısıyla yayalar kaldırımda yürümekte zorluk çekerken, otomobiller de buzda kaymaya başladı. Olası bir kazanın önüne Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri geçti. Yolda tuzlama çalışması yapan ekipler kısa sürede sorunu giderdi.

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