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Yollara kalite, ulaşıma konfor

BURSA HABERLERİ  | 12.08.2020 17:36 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, sorumluluk alanında bulunan 8 bin kilometre karayolu ağında iyileştirme çalışmalarını kesintisiz sürdürürken, halen 17 ilçede 50 farklı noktada yoğun bir şekilde yol sağlıklaştırma mesaisi harcanıyor.Bursa’nın en temel sorunu olan ulaşıma köklü çözümler üretmek amacıyla akıllı kavşak uygulamaları, yol genişletmeler ve toplu taşıma araçlarında kalitenin yükseltilmesi için büyük çaba harcayan Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan mevcut yolları da daha sağlıklı hale getiriyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, sorumluluk alanında bulunan 8 bin kilometre karayolu ağında iyileştirme çalışmalarını kesintisiz sürdürürken, halen 17 ilçede 50 farklı noktada yoğun bir şekilde yol sağlıklaştırma mesaisi harcanıyor.
Bursa’nın en temel sorunu olan ulaşıma köklü çözümler üretmek amacıyla akıllı kavşak uygulamaları, yol genişletmeler ve toplu taşıma araçlarında kalitenin yükseltilmesi için büyük çaba harcayan Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan mevcut yolları da daha sağlıklı hale getiriyor. Ulaşım Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında Büyükşehir sorumluluğunda bulunan 8 bin kilometre uzunluğundaki yol ağında çalışmalar devam ederken, son 7 ay içinde 150 kilometre sathi kaplama çalışması gerçekleştirildi. Kent merkezinin yanı sıra 17 ilçede de ulaşım yatırımlarından taviz vermeyen Büyükşehir Belediyesi, halen 9 güzergahta asfalt bakım onarımı, 2 güzergahta asfalt kaplama çalışması, 1 güzergahta V kanal çalışması, 5 noktada bordür yapım ve onarımı, 1 istinat duvarı çalışması, 2 noktada temizlik çalışması ve 30 noktada kazı dolgu arazi çalışması olmam üzere 50 farklı noktada çalışmalarına devam ediyor.
Bu çalışmalar kapsamında Osmangazi Hüseyinalan Mahallesi’nde 3 kilometre, İnegöl Bahçekaya Mahallesi’nde 5 kilometre, Yenişehir Ay Caddesi’nde 1 kilometre, İznik Tacir Mahallesi - Kırkharman Mahallesi bağlantı yolunda 17 kilometre ve Sarıağıl Mahallesi’nde de 3 kilometrelik kaplama çalışmaları tamamlandı.

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