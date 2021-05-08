Yollarda "Şoför Nebahat", evlerinde anneler

Tek gayeleri işlerini layıkıyla yapmak olan anne şoförlerden kimi kazancıyla ev ekonomisine katkıda bulunuyor kimisi de çocuklarının ihtiyaçlarını karşılıyor.

Trafikte "Şoför Nebahat"lar olarak anılan kadınlar, hem kent içi seferlerde yolcuları güvenli şekilde gidecekleri yerlere ulaştırmayı hem de evlerinde özveriyle annelik görevlerini yapmayı sürdürüyor.

MERSİN (AA) - MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Mersin'de şehir içi güzergahta yolcu taşıyan kadın otobüs şoförleri, hem zorlu mesleklerini hem de kutsal annelik görevlerini bir arada yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

Zorlu bir mesleği yapmanın gururunu yaşadığını dile getiren Uysal, işini severek yerine getirdiği için bu zorluğun kendisini yıldırmadığını ifade etti.

Uysal, hem işinin hem de annelik görevinin üstesinden gelebildiğini aktararak, şöyle konuştu:

"Anne olarak bizim örnek olmamız gereken bir konu var, o da çocuklarımıza kendi ayaklarımızın üzerinde durduğumuzu göstermek. Çocuklarımıza iyi örnek olduğumuzu düşünüyorum. Kadınlar akıllıdır, her şeyin üstesinden gelebilir. İki vardiya çalışıyoruz. Sabah erken güne başlarım. Alışverişimi, yemeğimi yaparım. Çocuklarıma gereken ilgiyi gösteririm. Ev işi bittikten sonra o konu kapanır çünkü otobüs direksiyonunda evle ve çocukla ilgili bir şey düşünmemiz mümkün değil. Çocuklarıma örnek olmayı tercih ediyorum. Kızım bir mülakata gitmişti ve orada örnek aldığı kişiyi sormuşlar o da bana 'Anne, cesaretin, azmin, fedakar halinle hemen aklıma sen geldin' dedi. Bu çok gurur vericiydi."

Mesleğini annelik duygusuyla yaptığını vurgulayan Uysal, "Mesela sürdüğüm otobüse çocuk binerse kollarım. Annesine 'Dikkat et, kucağına al' derim. Çocuk dikkatsizce bir şey yaparsa hemen uyarırım. Gözüm hep çocuktadır. Bu anneliğin getirdiği bir mesele. Kadınlığın vermiş olduğu merhamet duygusu devreye giriyor." diye konuştu.