Yolları karla kaplı evine gidemeyen yaşlı kadının yardımına orman ekipleri koştu

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, hastaneden taburcu edildikten sonra yolları karla kaplı köyündeki evine gidemeyen yaşlı kadının yardımına orman ekipleri yetişti.

Taşkesti beldesine bağlı Karamürsel köyünde ikamet eden ve kalp yetmezliği rahatsızlığı bulunan Fatma Yaşar, önceki günlerde rahatsızlanarak Mudurnu İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavisinin ardından taburcu edilen Yaşar, köy yolundaki kar birikintisi nedeniyle evine gidemedi.

Hastane yetkilileri, Yaşar'ın köyüne ulaştırılması için Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi.

Orman aracıyla hastaneden alınan Yaşar, ekiplerin kar kalınlığının yer yer 70-80 santimetreyi bulduğu köy yolundaki büyük mücadelesi sonucu evine bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Kalp hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Fatma ninemiz, hastane çıkışı köy yolu kapalı olduğu için Taşkesti Karamürsel köyündeki evine dönemeyince Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerimiz seferber oldu. Tüm ormancılarımızı tebrik ediyor, Fatma ninemize Allah'tan sağlık niyaz ediyorum." ifadelerine yer verdi.

