Yolları ve hayalleri Bilecik'te kesişen iki kadın girişimci köyde atölye kurdu

BİLECİK (AA) - HARUN REŞİT KAYMAZ - Bilecik'te yolları kesişen iki kadın girişimci, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresinden (KOSGEB) aldıkları destekle köyde polyester atölyesi kurdu. Farklı şehirlerde yaşayan emekli hemşire Reyhan Vural ile geri dönüşüm sektöründe idarecilik yapan Sena Altınuzun, yoğun iş hayatlarının ardından memleketleri Bilecik'e yerleşti. Halk eğitim merkezinin girişimcilik kursunda tanışan ve hayallerini gerçekleştirmek için harekete geçen iki kadın, merkeze bağlı Gülümbe köyünde harabe bir binayı kiraladı. Eşlerinin de desteğiyle binayı figürler ve birbirinden farklı boyama stilleriyle otantik bir ortama dönüştüren Vural ile Altınuzun, 3D yazıcıda tasarlayıp üreterek boyadıkları biblo, saat, saksı gibi dekoratif eşyaları İstanbul, Bursa, Eskişehir, Ankara ve Bodrum'a göndermeye başladı. Reyhan Vural, AA muhabirine, samimi ve yardımsever insanlarla çevrili bir ortamda, bazen bahçedeki kaz ve tavukları yemlediklerini, bazen de uzun sohbetler eşliğinde çaylarını içtiklerini söyledi.

Çalıştığı yıllarda hep böyle bir atölye kurmayı hayal ettiğini belirten Vural, "30 yıllık hemşireliğimin ardından 2018'in ağustos ayında emekli oldum. Evliyim, bir oğlum var. Kalbimde hep kendime ait bir atölyem olması vardı ve daha çok kadınlarla çalışmak, kadınların her şeyi başarabildiğini göstermekti hedefim." dedi. Vural, emekliye ayrıldıktan sonra hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. - Hayallerini renklerle anlatıyorlar Sena Altınuzun da yıllarca İstanbul ve Bodrum'da geri dönüşüm sektöründe çalıştığını anlattı. Hayallerini gerçekleştirmek için Bilecik'e geldiğini ifade eden Altınuzun, şöyle devam etti: "Burada Reyhan hanımla tanıştık. O bana hayallerinden bahsetti, ben de ona hayallerimi anlattım. İlk geldiğimizde atölyemiz harabeydi. 'El atmamız gerekecek, var mısın?' dedi. Ben de 'varım' dedim. Atölyemizde zemin ve duvar kabartma çalışmaları yaptık. Buzdolabı çok kötü durumdaydı, onu onardık, boyadık. Biz burada çok eğleniyoruz. Bizim burada ördeklerimiz, tavuklarımız da var. Bazen ürünleri dışarıda boyuyoruz, köydeki çocuklar yanımıza geliyor. Hatta onların da ellerine fırçaları veriyoruz, 'siz de boyayın' diyoruz."