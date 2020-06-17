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Yolları ve hayalleri Bilecik'te kesişen iki kadın girişimci köyde atölye kurdu

BİLECİK HABERLERİ  | 17.06.2020 11:42 | Son Güncelleme

Biri emekli hemşire, diğeri geri dönüşüm sektöründe yöneticilik yapmış iki kadın, memleketleri Bilecik'te tanışmalarının ardından köyde kurdukları atölyede, eşlerinin de desteğiyle polyesterden biblo, saat, saksı gibi dekoratif eşyalar üretmeye başladı - Atölyenin ortaklarından Sena Altınuzun: - "Bazen dışarıda boyuyoruz, köydeki çocuklar yanımıza geliyor. Hatta onların da ellerine fırçaları veriyoruz, 'siz de boyayın' diyoruz"

BİLECİK (AA) - HARUN REŞİT KAYMAZ - Bilecik'te yolları kesişen iki kadın girişimci, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresinden (KOSGEB) aldıkları destekle köyde polyester atölyesi kurdu.

Farklı şehirlerde yaşayan emekli hemşire Reyhan Vural ile geri dönüşüm sektöründe idarecilik yapan Sena Altınuzun, yoğun iş hayatlarının ardından memleketleri Bilecik'e yerleşti.

Halk eğitim merkezinin girişimcilik kursunda tanışan ve hayallerini gerçekleştirmek için harekete geçen iki kadın, merkeze bağlı Gülümbe köyünde harabe bir binayı kiraladı.

Eşlerinin de desteğiyle binayı figürler ve birbirinden farklı boyama stilleriyle otantik bir ortama dönüştüren Vural ile Altınuzun, 3D yazıcıda tasarlayıp üreterek boyadıkları biblo, saat, saksı gibi dekoratif eşyaları İstanbul, Bursa, Eskişehir, Ankara ve Bodrum'a göndermeye başladı.

Reyhan Vural, AA muhabirine, samimi ve yardımsever insanlarla çevrili bir ortamda, bazen bahçedeki kaz ve tavukları yemlediklerini, bazen de uzun sohbetler eşliğinde çaylarını içtiklerini söyledi.

Çalıştığı yıllarda hep böyle bir atölye kurmayı hayal ettiğini belirten Vural, "30 yıllık hemşireliğimin ardından 2018'in ağustos ayında emekli oldum. Evliyim, bir oğlum var. Kalbimde hep kendime ait bir atölyem olması vardı ve daha çok kadınlarla çalışmak, kadınların her şeyi başarabildiğini göstermekti hedefim." dedi.

Vural, emekliye ayrıldıktan sonra hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

- Hayallerini renklerle anlatıyorlar

Sena Altınuzun da yıllarca İstanbul ve Bodrum'da geri dönüşüm sektöründe çalıştığını anlattı.

Hayallerini gerçekleştirmek için Bilecik'e geldiğini ifade eden Altınuzun, şöyle devam etti:

"Burada Reyhan hanımla tanıştık. O bana hayallerinden bahsetti, ben de ona hayallerimi anlattım. İlk geldiğimizde atölyemiz harabeydi. 'El atmamız gerekecek, var mısın?' dedi. Ben de 'varım' dedim. Atölyemizde zemin ve duvar kabartma çalışmaları yaptık. Buzdolabı çok kötü durumdaydı, onu onardık, boyadık. Biz burada çok eğleniyoruz. Bizim burada ördeklerimiz, tavuklarımız da var. Bazen ürünleri dışarıda boyuyoruz, köydeki çocuklar yanımıza geliyor. Hatta onların da ellerine fırçaları veriyoruz, 'siz de boyayın' diyoruz."

Üretimde alçı ve betonu da denediklerini ancak daha sağlıklı ve dayanıklı olduğu için polyesteri tercih ettiklerini anlatan Altınuzun, bilgisayarda yaptıkları tasarımları, 3D yazıcıda ürettiklerini belirtti.

Silikondan kalıp hazırlayıp objenin içine polyester hamuru döktüklerini söyleyen Altınuzun, "Daha sonra çapaklarını alıyoruz, boya atölyemizde istediğimiz renklerde, çok klasiğe takılı kalmadan hayalimizdeki renk neyse ona boyuyoruz." ifadelerini kullandı.

- İnternetten de sipariş alıyorlar

Altınuzun, saksı grupları, Kızılderili atı, Arap kızı, gülen çocuk, kaplumbağa, kurt, şahlanmış at gibi objeler tasarlayıp, ürettiklerini aktardı.

İnternet üzerinden de sipariş aldıklarını dile getiren Altınuzun, şunları kaydetti:

"Biz önce ürünlerimizi hazırladık ve insanlara tanıtmaya başladık. Hangi objeden ne kadar istenirse ona göre sipariş alıyoruz, sipariş üzerine çalışıyoruz. Atölyemizin köyde olmasından çok mutluyuz. Hem doğa ile iç içe çalışıyoruz hem de çok fazla kalabalık bir ortamda değiliz. Rüyamız daha da yükselmek ve bizim gibi hayalleri olan kadınlarla beraber buluşmak. Hayal edip gerçekleştiremeyen kadınların bizimle beraber olmasını istiyoruz.''

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