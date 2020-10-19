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Yollarının genişletilip çöp alanının ıslah edilmesini bekliyorlar

BİLECİK HABERLERİ  | 19.10.2020 14:58 | Son Güncelleme

Bilecik’in Hamidiye (Ayvalı) köyü halkı, Bozüyük Belediyesinin yollarının genişletileceği ve çöp alanının ıslah edileceğini söylemelerine rağmen sözlerin tutulmadığını iddia ettiler.Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yaklaşık 40 yıldır çöplük alanı olarak kullanılan Hamidiye (Ayvalı) köyü yol kenarları, çöplerin katı atık bertaraf tesisine götürülmeye başlamasıyla birlikte adeta terk edildi.

Bilecik’in Hamidiye (Ayvalı) köyü halkı, Bozüyük Belediyesinin yollarının genişletileceği ve çöp alanının ıslah edileceğini söylemelerine rağmen sözlerin tutulmadığını iddia ettiler.
Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yaklaşık 40 yıldır çöplük alanı olarak kullanılan Hamidiye (Ayvalı) köyü yol kenarları, çöplerin katı atık bertaraf tesisine götürülmeye başlamasıyla birlikte adeta terk edildi. Köy sakinleri, belediye yetkililerince kendilerine yollarının genişletileceği ve çöp alanının ıslah edileceğinin söylemesine rağmen sözlerin tutulmadığını ifade ettiler. Köy sakinleri “40 yılı aşkın süredir yolumuzun 2 kilometrelik alanı Bozüyük Belediyesi’nin vahşi çöp alanı olarak kullanılıyordu. Yıllarca çöp kokusu ve köpeklerden dolayı ulaşımlarımızda birçok mağduriyetler yaşadık. Tam artık çöplükten kurtulduk derken bu defa da iyice daralan yolumuz nedeniyle sıkıntı yaşamaya başladık. Kenarları çöplük olarak kullanılan alandaki yol bölümünde 2 araç karşı karşıya gelse geçmekte zorlanıyor. Bu konuda yaşanacak herhangi bir olumsuzlukta bu işin sorumlusu kim olacak. 5 aydır köyümüz yolu üzerine belediye tarafından çöp atılmasa da bilinçsiz bazı işletme ve vatandaşlar tarafından kaçak dökümler yapılıyor. Belediye yetkililerinin öncelikle bu konuya bir çözüm bulmalarını istiyoruz. 5 ay önce yolumuzda genişletme ve ıslah çalışmaları yapılacağının sözü verilmesine rağmen çalışmalar küçük bir alana hafriyat toprağı dökümünden öteye gitmedi. Üstelik dağınık ve düzensiz çalışılmasından dolayı mevcuttaki yolumuzda bozuldu. Önümüz kış, belediye yetkililerinin söz verdikleri bu çalışmayı ne zaman yapacaklarını merak ediyoruz. Yıllarca çöp mağduriyeti yaşayan bizler yarın yağışların başlamasıyla birlikte yolumuzun çamur deryasına dönmesini istemiyoruz. Belediye yetkililerinin zaman kaybetmeden sözlerini yerine getirmelerini bekliyoruz” diyerek sıkıntılarını dile getirdiler.

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