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YOLO, şirketlere hizmet veren özel transferlerle büyümeyi sürdürüyor

20.06.2022 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YOLO'nun Kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı Haydar Çolakoğlu: - "Gerek yatırımlarla gerekse sunduğumuz yenilikçi çözümlerle büyümeyi sürdüreceğiz. Önceliğimiz, sağlam ve emin adımlarla büyüyerek kalıcı olmaktır"

İSTANBUL (AA) - Ulaşım çözümleri sunan YOLO, şirketlere hizmet veren özel transferlerle büyümesini sürdürüyor.

Şirket açıklamasına göre, anlık çağrı teknolojisiyle hizmet veren YOLO, kurulduğu günden bu yana gerek aldığı yatırımlarla gerekse uygulamayı geliştirmeye ve yaygınlaştırmaya yönelik attığı adımlarla öne çıkıyor.

2016’dan bu yana faaliyet gösteren YOLO, günümüz şehirlerinin en büyük problemleri arasında yer alan trafik kaosu ve devamında gelen park problemlerine karşı sunduğu kaliteli, hesaplı ve rahat ulaşım çözümleriyle istikrarlı büyümesini sürdürüyor. Türkiye genelinde 2 bine yakın araçla kullanıcılarına hizmet sunan YOLO, özellikle e-ticaret sektöründe B2B’de büyüyor ve piyasanın nabzını tutuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen YOLO'nun Kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı Haydar Çolakoğlu, YOLO'nun Türkiye'nin milli ve yerli ulaşım teknolojileri şirketlerinden biri olduğunu ve Türklerin bir araya gelip uluslararası seviyede bir teknoloji şirketi yaratabileceğinin çok iyi bir göstergesi olduğunu belirtti.

Türkiye'de faaliyetlerine 2016 yılında başladıklarını ve kısa sürede şirketlere hizmet veren özel transferlerle önemli bir büyüme kaydettiklerini aktaran Çolakoğlu, "Bugün 2 bine yakın araçla hizmet veriyoruz. E-ticaret sektöründe B2B'de ciddi bir büyüme elde ettik. Havalimanı transferlerinde önemli bir paya sahibiz. B2B'de büyümeye devam etmek istiyoruz ve yeni fırsatlara bakıyoruz. Bir yandan da piyasanın nabzını tutuyoruz." ifadelerini kullandı.

Çolakoğlu, 2016-2020 yılları arasında çeşitli yatırımlar alan YOLO'nun sadece kullanıcı dostu değil, aynı zamanda yatırımcı dostu bir şirket olarak varlığını sürdürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Aldığımız yatırımları YOLO'ya duyulan güvenin bir göstergesi olarak görüyoruz. Gerek yatırımlarla gerekse sunduğumuz yenilikçi çözümlerle büyümeyi sürdüreceğiz. Önceliğimiz, sağlam ve emin adımlarla büyüyerek kalıcı olmaktır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kurduğumuz sağlam temeller üzerinde, ilkelerimizden taviz vermeden daha da büyümeye devam etmek istiyoruz."

Yerli ve yasal bir uygulama olan YOLO, KDV ve Kurumlar Vergisi ödemeleriyle kayıt dışı kalan birçok seyahatin kayıt altına alınarak vergilendirilmesini sağlıyor. YOLO, sunduğu ulaşım çözümlerinin yanı sıra hukuksal alt yapısıyla da öne çıkıyor.

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