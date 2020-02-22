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Yolu çığdan kapanan Bahçesaray'daki 5 hastanın imdadına jandarma yetişti

VAN HABERLERİ  | 22.02.2020 11:43 | Son Güncelleme

Olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü ve çığ nedeniyle Van'dan kara yoluyla ulaşımın yapılamadığı Bahçesaray ilçesinde rahatsızlanan 3'ü kadın 5 kişi, Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopterle kent merkezindeki hastaneye ulaştırıldı - Hasta yakını Semra Kamalı: - "Yolumuz kapalıydı, hastamızı Van'a getiremedik. Çok zor durumdaydık. Şu an hastalarımızı helikopterle Van'a götürüyoruz. Allah devletimizden razı olsun, askerlerimizi darda ve zorda bırakmasın" - Mehmet Emin Seçen: - "Yolumuz uzun süredir çığ nedeniyle kapalı. Eşim de rahatsızlandı. Allah devletimizden razı olsun ki bize helikopterle gitme imkanı tanıdılar. Başka türlü hastaneye gidemezdik."

MESUT VAROL/ÖZKAN BİLGİN - Kış mevsiminin çetin geçtiği Van'ın çığ nedeniyle yolu kapanan Bahçesaray ilçesinde rahatsızlanan 5 hasta, Jandarma Genel Komutanlığına bağlı helikopterle hastaneye nakledildi.

Bölgede, kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan yerleşim yerlerinde mahsur kalan hastaların yardımına ekipler yetişiyor.

Van-Bahçesaray kara yoluna düşen çığ nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı Bahçesaray ilçesindeki kırsal mahallelerde rahatsızlanan Fazile Kamalı (73), Ali Akyol (95), Yasemin Tan (32), Medine Seçen (37) ve Mehmet Tanış (44) Bahçesaray Devlet Hastanesine getirildi.

Burada ilk müdahaleleri yapılan hastalar, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kara yoluna düşen çığ nedeniyle ulaşımın sağlanamaması üzerine Sağlık Bakanlığından ambulans helikopter talep edildi.

İlçeye sevk edilen ambulans helikopter, 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde yoğun sis nedeniyle ilerleyemeyince geri dönmek zorunda kaldı.

Bunun üzerine Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı'na bağlı Helikopter Filo Komutanlığından havalanan helikopter, biri doktor 4 sağlık personeliyle bölgeye hareket etti.

Zorlu hava şartlarına rağmen Çatak Vadisi'nden Siirt'in Pervari ilçesine, oradan da Bahçesaray'a ulaşan helikopter, İlçe Jandarma Komutanlığına iniş yaptı.

Buraya getirilen hastalar, helikoptere taşınarak Van'a getirildi. Helikopter pistinde bekleyen ambulanslara nakledilen hastalar Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan hastaların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

- "Allah askerlerimizi darda ve zorda bırakmasın"

Hasta yakını Semra Kamalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, helikopter imkanı sağlayan yetkililere teşekkür ederek, "Yolumuz kapalıydı, hastamızı Van'a getiremedik. Çok zor durumdaydık. Şu an hastalarımızı helikopterle Van'a götürüyoruz. Allah devletimizden razı olsun, Allah askerlerimizi darda ve zorda bırakmasın." dedi.

Hasta Medine Seçen'in eşi Mehmet Emin Seçen de son yılların en çetin kışını yaşadıklarını ve bu nedenle kara yolunun sık sık kapandığını belirterek, "Yolumuz uzun süredir çığ tehlikesi nedeniyle kapalı. Eşim de rahatsızlandı. Allah devletimizden razı olsun ki bize helikopterle gitme imkanı tanıdılar. Başka türlü hastaneye gidemezdik." diye konuştu.

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