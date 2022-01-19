Yolu kardan kapalı köydeki hamile kadın ambulans helikopterle hastaneye götürüldü

Van'ın Bahçesaray ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köydeki hamile kadın, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

İlçenin Dikmetaş mezrasında, doğum sancıları başlayan dört aylık hamile Ayser Yücel'i hastaneye götüremeyen yakınları, 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

Yol kapalı olduğu için ambulansla mezraya gidemeyen sağlık ekipleri, ambulans helikopter talebinde bulundu.

Bunun üzerine Van'dan kalkan ambulans helikopter, zorlu doğa şartlarına rağmen köylülerin hazırladığı alana iniş yaptı.

Ekiplerin müdahalesinin ardından sedyeyle helikoptere taşınan Yücel, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezine kaldırıldı.



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