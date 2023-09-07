Yolun karşısına geçen şahsa halk otobüsü çarptı

Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Hürriyet Mahallesi Şehit Topçu Er Oğuzhan Demir Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Ş. idaresindeki 41 AKN 650 plakalı servis dışı halk otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Kamil K. isimli vatandaşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle Kamil K. savrulurken, otobüsün camı patladı. Hemen aracıdan inen şoför, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan şahsı ambulansa alarak hastaneye götürdü.

Şoför ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

