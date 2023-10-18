Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı

Kaza, saat 16.20 sıralarında Çerkezköy-Kapaklı yolunda meydana geldi. Kapaklı’dan Çerkezköy istikametine seyir halinde olan D.Ç.’nin kullandığı 59 PZ 258 plakalı araç, yolun karşısına geçmeye çalışan S.S.’ye (37) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. S.S.’ye ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Hafif yaralanan S.S. kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Görgü tanıkları, bir aracın kadına çarpmamak için son anda manevra yaptığını, arkadan gelen sürücünün ise direksiyonu kırmasına rağmen kazayı önleyemediğini iddia etti.

TRAFİK AKIŞI TEK ŞERİTTEN SAĞLANDI

Kaza nedeniyle tek şeridi trafiğe kapanan yolda, kazaya karışan aracın kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü. Çerkezköy polisi, kazanın oluş şekliyle ilgili inceleme başlattı.

