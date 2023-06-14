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Yolun karşısına geçmeye çalışırken araç çarptı

14.06.2023 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen yayaya araç çarptı.

Yolun karşısına geçmeye çalışırken araç çarptı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen yayaya araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrularak yaralanan kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, Pamukkale ilçesine bağlı Kınıklı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ulus ile Bursa Caddelerinin kesiştiği noktada yolun karşısına geçmek isteyen A.C.’ye seyir halindeki 20 GG 235 plakalı kapalı kasa ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen yayaya, ilk müdahaleyi diğer sürücü ve çevredeki vatandaşlar yaptı. Yerde kalan ve ağır yaralanan yaya için hemen sağlık ekiplerine haber verildi.

Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralı yayayı hastaneye kaldırdı. Kaza sonrası aracın ön cam ve tamponunda hasar oluştu. Kazaya karışan araç, çekici yardımıyla bölgeden uzaklaştırıldı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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