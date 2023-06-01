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  4. Yolun ortasına atlayan şahsa araç böyle çarptı

Yolun ortasına atlayan şahsa araç böyle çarptı

01.06.2023 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da bir şahıs anayolda seyir halinde giden araçlara rağmen koşarak karşıya geçmeye çalıştı.

O esnada süratle ilerleyen otomobil sürücüsü, çarptığı yayı metrelerce sürükledi. O anlar başka bir otomobilin araç içi kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Gazi Akdemir Mahallesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir kişinin anayol üzerinde başka araçların süratle geçtiğini görmesine rağmen koşarak karşıya geçmeye çalıştığı görüldü. Bu esnada cadde üzerinden gelen otomobil sürücüsü önüne aniden çıkan yaya çarptı. Çarpmanın etsiyle savrulan kişi, kendisi için gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, o anlar araç içi kamerasına yansıdı.

Polis ekiplerinin olay ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.

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