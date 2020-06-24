Yolunu kaybeden dağ keçisi, doğal yaşam alanına bırakıldı

Elazığ’da yolunu kaybedip yerleşim alanına gelen dağ keçisi, DKMP ekipleri tarafından kontrolleri yapıldıktan sonra tekrar yaşam alanına bırakıldı.

Elazığ’ın yüksek rakımlı bölgelerinde yaşayan dağ keçileri, mahallelere kadar inmeye başladı. Bu keçilerden biri ise yolunu kaybedip yerleşim alanlarına kadar geldi.Dağ keçisini gören vatandaşlar durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bölgeye giden ekipler, yolunu kaybeden dağ keçisini yakalayıp bakım ve kontrollerini yaptı. Sağlıklı olduğu belirlenen dağ keçisi daha sonra geldiği bölgede doğal yaşam alanına bıraktı.

