Yolüstü lezzet durağının tescilli ikilisi yolculara mola verdiriyor

BALIKESİR (AA) - MİRAÇ KAYA - Balıkesir'in Susurluk ilçesinin coğrafi işaretli tost ve ayranı, İstanbul-İzmir kara yolundan geçerken mola verip bu lezzeti tatmak isteyenlerden ilgi görüyor.

Ünü ilçe sınırlarını aşan "Susurluk Ayranı" ve "Susurluk Tostu", ekmeği ve peynirinin üretilmesi, tesislerde çalışanlarıyla 600'ü aşkın kişinin istihdam edilmesi sayesinde bölgenin ekonomisine de büyük katkı sağlıyor.

Kentteki tesislerde mola verenlerin ilk tercihlerinden olan tost ve ayran, yurt içinde olduğu kadar yurt dışından gelen birçok turist tarafından da biliniyor.

Yolu Susurluk'tan geçenler hem ekmeği ve peyniri ile tostun hem de manda ve inek sütüyle farklı bir lezzete sahip ayranın tadına bakmak için kontak kapatıp mola veriyor.

- "Ayrancı Şükrü, Susurluk'taki bütün işletmelere ilham kaynağı oldu"

Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin "tost ve ayranın başkenti" olduğunu söyledi.

Güney, 1960 yılında derme çatma bir binada yaşayan Ayrancı Şükrü ve eşinin, bölgede bulunan manda ve ineklerden elde edilen sütün yoğurdundan ayran yapmaya başladığını anlattı.