YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Yomra elması tescillendi

Yomra elması tescillendi

08.01.2021 15:59 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Yomra elması tescillendi

Trabzon’un Yomra ilçesinin ismiyle özdeşleşen Yomra elması Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenerek coğrafi işaret belgesi aldı.Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, Yomra Elması Coğrafi İşaret Tescil Belgesi’ni Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Habip Asan’dan teslim alırken, Yomra elmasının hem Trabzon hemde Türkiye genelinde bir marka olması için çalışmalar yürüteceklerini söyledi.

Trabzon’un Yomra ilçesinin ismiyle özdeşleşen Yomra elması Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenerek coğrafi işaret belgesi aldı.
Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, Yomra Elması Coğrafi İşaret Tescil Belgesi’ni Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Habip Asan’dan teslim alırken, Yomra elmasının hem Trabzon hemde Türkiye genelinde bir marka olması için çalışmalar yürüteceklerini söyledi. Bıyık, "İlçemize ismini veren, ilçemiz dışında yetişmeyen bu önemli yöresel ürünün coğrafi ürün tescilinin bulunmaması bizim için eksiklikti. Akçaabat’ın köftesi, Vakfıkebir’in ekmeği, Tonya’nın terayağı tescilli iken Yomra elmasının da tescilli olması gerekiyordu. Bunun için harekete geçtik. Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurumuzu yaptık. Uzun süren uğraşlarımız sonucu coğrafi işaret tescilini almış bulunuyoruz" dedi.
Yomra elmasının yaygınlaştırılması için çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Bıyık, "İlçemiz ismini bu elmadan almış ama Yomra’da bu elmayı bulmak çok kolay değil. Adeta nesli tükenmek üzereydi diyebiliriz. Bu önemli meyveyi yetiştirmek için ilk etapta bir fidanlık oluşturduk. Burada 2 bin adet elma fidesi diktik ve bunları Yomra elması ile aş yaptık. Şimdi yetişmelerini bekliyoruz. Belli bir seviyeye geldiklerinde halkımıza dağıtacağız" diye konuştu.
Yomra elması toplanıp kenara koyulduğunda kış boyu rahatlıkla muhafaza edilebilen ve durdukça içindeki çekirdekleri eriyerek çekirdeksiz hale gelen bir meyve. Ayrıca sağlık yönünden önemli faydaları olduğu labratuvar çalışmaları ile kanıtlanan Yomra elması Yomra dışında yetişmiyor.

Yomra elması tescillendi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Duyan oraya akın ediyor! Baraj suları çekilince ortaya çıktı Duyan oraya akın ediyor! Baraj suları çekilince ortaya çıktı
Trabzon'a muhtarı vuran katil zanlısı güvenlik kamerasında!Trabzon'a muhtarı vuran katil zanlısı güvenlik kamerasında!

Trabzon Namaz Vakitleri 8 Ocak Cuma

İmsak
06:08
Sabah
07:39
Öğle
12:33
İkindi
14:55
Akşam
17:17
Yatsı
18:42

Trabzon Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak Cuma

Başer Eczanesi
Ortahisar
Kuzey Eczanesi
Ortahisar
Merkez Eczanesi
Ortahisar
Zümrüt Eczanesi
Ortahisar
Nezih Eczanesi
Akcaabat
Söğütlü Eczanesi
Akcaabat
Doğa Eczanesi
Arakli
Tümünü Göster
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Didim’de deniz patlıcanı toplayan dalgıç vurgun yedi

Didim’de deniz patlıcanı toplayan dalgıç vurgun yedi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

KARDEMİR’de tehdit iddiası

KARDEMİR’de tehdit iddiası

Maçın ardından

Maçın ardından

Başkan Kılınç, muhalefet partili meclis üyeleriyle istişare toplantısında buluştu

Başkan Kılınç, muhalefet partili meclis üyeleriyle istişare toplantısında buluştu

Diğer Haberler

Başkan Zorluoğlu gazetecilerle buluştu

Başkan Zorluoğlu gazetecilerle buluştu

Özkan Sümer’in ismi Akyazı’da yaşayacak

Özkan Sümer’in ismi Akyazı’da yaşayacak

Trabzon’da okul müdürü kendini astı

Trabzon’da okul müdürü kendini astı

Trabzon’da okul müdürü kendini astı

Trabzon’da okul müdürü kendini astı

Trabzonspor'da Caleb Ekuban, önceki sezonlardaki gol sayısını yakaladı

Trabzonspor'da Caleb Ekuban, önceki sezonlardaki gol sayısını yakaladı

Trabzon Toptancı Balık Hali’ne gelen balık miktarındaki düşüş devam ediyor

Trabzon Toptancı Balık Hali’ne gelen balık miktarındaki düşüş devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.