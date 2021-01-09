YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Yön levhaları hedef tahtası oldu

Yön levhaları hedef tahtası oldu

09.01.2021 19:22 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya’da, karayollarındaki trafik yön ve işaretlemeleri için kullanılan levhalar silahlı magandaların hedef tahtası haline geldi."Özellikle kırsal bölgelerdeki virajlarda bulunan levhaların birinde çok sayıda kurşun deliği dikkat çekti.

Kütahya’da, karayollarındaki trafik yön ve işaretlemeleri için kullanılan levhalar silahlı magandaların hedef tahtası haline geldi."
Özellikle kırsal bölgelerdeki virajlarda bulunan levhaların birinde çok sayıda kurşun deliği dikkat çekti. İnsanların ve trafiğin güvenliğinin sağlanması için karayollarında bulunan levhaların bilinçsiz kişilerin kurşunlarına hedef olması tepkilere neden oldu. Her yıl zarar gören yüzlerce levhanın yenilendiğini ve ülke ekonomisine ek maliyet yüklediğini belirten yetkililer, levhaları hedef tahtasına dönüştüren magandaların güvenlik güçlerine ihbar edilmesini istedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAşıklardan ilk fotoğrafAşıklardan ilk fotoğraf
Binadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördüBinadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördü
1/

Kütahya Namaz Vakitleri 9 Ocak Cumartesi

İmsak
06:45
Sabah
08:13
Öğle
13:12
İkindi
15:40
Akşam
18:01
Yatsı
19:24

Kütahya Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Cumartesi

Çavuşoğlu Eczanesi
Merkez
Horozoglu Eczanesi
Merkez
Merve Eczanesi
Merkez
Paşaoğlu Eczanesi
Merkez
Peker Eczanesi
Merkez
Pelin Eczanesi
Merkez
Sevgiyolu Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Kütahya ECZANELER
Kütahya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

MHP Milletvekili Baki Ersoy, Beşiktaş camiasından özür diledi:

MHP Milletvekili Baki Ersoy, Beşiktaş camiasından özür diledi:

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Esnafa verilecek destek kredisi başvuruları 8 Ocak’ta bitiyor

Esnafa verilecek destek kredisi başvuruları 8 Ocak’ta bitiyor

Konyaspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları

Konyaspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları

Trabzon’da okul müdürü kendini astı

Trabzon’da okul müdürü kendini astı

Diğer Haberler

Başkan Demirci’nin acı günü

Başkan Demirci’nin acı günü

Hisarcık İtfaiyesi personeline yangın eğitimi

Hisarcık İtfaiyesi personeline yangın eğitimi

Kaymakam Çiçek: ’’Gençlik Merkezi, büyük bir kazanım’’

Kaymakam Çiçek: ’’Gençlik Merkezi, büyük bir kazanım’’

50 adet kuş evi ağaçlara bırakıldı

50 adet kuş evi ağaçlara bırakıldı

Emet’te ’Keçi peyniri’ projesi

Emet’te ’Keçi peyniri’ projesi

Gediz Devlet Hastanesi Acil Servis Yolu ışıl ışıl

Gediz Devlet Hastanesi Acil Servis Yolu ışıl ışıl

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.