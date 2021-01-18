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Yoncalı ile ekonomiye 164 milyon TL

18.01.2021 10:44 | Son Güncelleme:
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Malatya’da inşaatı devam eden Yoncalı Barajı’nın tamamlanması ile ekonomiye yılda 164 milyon TL katkı olacak.Arguvan ilçesinde yapımı devam eden ve 9 kilometre olacak isale tünelinin bin 600 metresinin tamamlandığı Yoncalı Barajı’nın fiziki gerçekleşmesi yüzde 29 seviyesine ulaştı.Barajın tamamlanması ile depolanacak olan 114 milyon metreküp su ile 174 bin 90 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak.

Malatya’da inşaatı devam eden Yoncalı Barajı’nın tamamlanması ile ekonomiye yılda 164 milyon TL katkı olacak.
Arguvan ilçesinde yapımı devam eden ve 9 kilometre olacak isale tünelinin bin 600 metresinin tamamlandığı Yoncalı Barajı’nın fiziki gerçekleşmesi yüzde 29 seviyesine ulaştı.
Barajın tamamlanması ile depolanacak olan 114 milyon metreküp su ile 174 bin 90 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak. Ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde inşa edilen Yoncalı Barajında gövde dolgusu ve dolu savak imalatları tamamlandı. 2021 yılında ön yüzü beton imalatlarının da tamamlanmasıyla Yoncalı Barajının inşaatı bitirilmiş olacak. Projenin tamamlanması ile bölgede tarımsal istihdama katkı sağlanacak ve yapılacak sulu tarım ile birlikte 2021 yılı birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 164 milyon 434 bin 621 TL gelir artışı sağlanması bekleniyor.
Yoncalı Barajı’nın tamamlanması ile sulamadan faydalanacak yerleşim birimleri şunlar:
“Akören, Alhasuşağı, Armutlu, Asmaca, Aşağısülmenli, Bozan, Çavuş, Çevreli, Ermişli, Eymir, Gökağaç, Gümüşlü, Güngören, İsaköy, Karahöyük, Kızık, Kömürlük, Kuyudere, Morhamam, Tarlacık, Tatkınık, Yeniköy ve Yukarısürmenli.”

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