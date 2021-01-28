Yoncalı’da ilk adım atıldı

Kütahya’nın turizm çeşitliliğinin değerlendirilmesi ve ekonomik anlamda şehre fayda sağlanması yönünde Kütahya Valiliği öncülüğünde başlatılan çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Kütahya merkeze bağlı Yoncalı Mahallesi’nin cazibe merkezi olması yolunda hayata geçirilecek olan spor tesisi için ilk adım atıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kütahya İl Özel İdaresi tarafından finanse edilecek olan ve yer tahsisi Kütahya Belediyesi tarafından yapılan spor tesisi 10 ayda tamamlanacak.

Spor tesisinin yapımı için Kütahya Belediyesi tarafından Gençlik ve Spor Müdürlüğüne ücretsiz tahsis edilen arazinin protokolü Kütahya Valisi Ali Çelik, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ile Gençlik ve Spor Müdürü Feyzullah Gayret tarafından imzalandı.

“Spor turizm çekim merkezine doğru ilerleyecek”

Protokolün hayırlı olmasını dileyen Vali Ali Çelik, “Kütahya Belediyesi, sahip olduğu araziyi hiç tereddüt etmeden tahsis ederek spor tesisinin kazandırılması için büyük bir destek verdi. Belediyemize teşekkür ediyor, Kütahya’mıza hayırlı olmasını diliyorum. Yoncalı, inşallah daha ileride antrenman sahalarının sayısı hızla artırılarak ve kapasitesi genişletilerek spor turizmi çekim merkezine doğru hızlı adımlarla ilerleyecek” dedi.