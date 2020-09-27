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Yönetmen Ertuğrul Karslıoğlu: "Belgesel yapımında Türkiye çok iyi yerde"

KARABÜK HABERLERİ  | 27.09.2020 11:09 | Son Güncelleme

"1980'den bu yana belgesel yapıyorum. 43 yıldır sektördeyim. Dışarıdan gelen belgeselleri izliyorum, birçoğu bizim çok çok arkamızda" - "Çok iyi yerde olduğumuza inanıyorum. Teknolojiyi, kurguyu çok iyi kullanıyoruz"

AHMET ÖZLER - Yönetmen Ertuğrul Karslıoğlu, Türkiye'nin belgesel yapımında iyi bir yerde olduğunu söyledi.

Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali jüri başkanlığı için Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bulunan Karslıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivalin 21 yıldır enerjisini kaybetmeden devam ettiğini belirtti.

Festival kapsamındaki yarışmaya, özellikle bu toprakların, bu coğrafyanın tarihine, kültürüne sahip çıkmaya çalışan gençlerin başvurduğunu aktaran Karslıoğlu, "Kendi varlığımızı, geleceğimizi, geçmişteki değerlerle bugünü değerlendirerek ileriye doğru bakış açısı sergileyecek gençleri yetiştirmek gibi bir misyonumuz var." dedi.

- "Çok temiz, pırıl pırıl teknik filmler geliyor"

Karslıoğlu, yarışmaya başvuru yapılan belgesellerin çok güzel olduğuna işaret ederek, "1990'lı yıllarda gelen yerli belgesellerde kameralar çok kötüydü. Sesleri hiç söylemeyeyim. Giderek kameralar ve hareketleri düzeldi. Çerçeveler düzeldi, kompozisyonlar falan dosdoğru oldu. Sonra seslerde düzelme oldu. Şimdi artık çok temiz, pırıl pırıl teknik filmler geliyor. Bu kez içerik güçlenmesi dönemi başladı. İçeriği güçlendirmek zorunda arkadaşlarımız. Birçoğu geçti bunu. Teknik ve içerik birleşti, çok başarılı belgeseller var ancak henüz tam çıtayı atladılar mı, 'atlamak üzereler.' diyelim. Atlayacaklar çünkü bu ülkede bu potansiyel var." değerlendirmesinde bulundu.

Karslıoğlu, Türkiye'nin belgesel anlamında dünyada iyi bir yerde bulunduğuna inandığını belirterek, şöyle devam etti:

"TRT kökenliyim. 1980'den bu yana belgesel yapıyorum. 43 yıldır sektördeyim. Dışarıdan gelen belgeselleri izliyorum, birçoğu bizim çok çok arkamızda. Coğrafyamızın değerlerini, belgesel sinemayla buluşturduk. Fazla görünecek şeyleri atarak rafine, yalın belgeseller üretmeye başladık. 1-1,5 saatlik belgeseller görüyorum. Uzattıkça uzatmışlar. Bizde öyle yok. Ne anlatmak istiyorsak yalın. Bu önemli bence. Çok iyi yerde olduğumuza inanıyorum. Teknolojiyi, kurguyu çok iyi kullanıyoruz. İçerikte konuyu nasıl işleyeceğimize dair ufak problemler var ama bunu da bu genç jenerasyon aşacaktır. Bunun yolu da okumaktan, izlemekten geçiyor."

Türkiye'de iyi gençlerin yetiştirildiğini vurgulayan Karslıoğlu, bunun kendisini çok memnun ettiğini, yetiştirdiği gençlerin birçoğunun sektörde yer aldığını, bazılarının belgesel, bazılarının ise sinema alanında faaliyet gösterdiğini dile getirdi.

Karslıoğlu, Türkiye'de belgesel konusunda çok değerli bir arşivin oluştuğunu sözlerine ekledi.

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