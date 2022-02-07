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Yönetmen Hayao Miyazaki'nin baş yapıtları Atlas 1948 Sineması'nda seyirciyle buluşacak

07.02.2022 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yönetmen Hayao Miyazaki'nin baş yapıtları Atlas 1948 Sineması'nda seyirciyle buluşacak

İSTANBUL (AA) - Atlas 1948 Sineması, yenilenen dijital altyapısı ile film festivalleri, galalar, ülke sinemaları, vizyon filmlerinin yanı sıra özel film seçkileriyle de sinemaseverleri ağırlıyor.

Ünlü Japon yönetmen ve anime sanatçısı Hayao Miyazaki'nin 3 animasyon türündeki filmi, 20 Şubat'ta "Bir Pazarlık Miyazaki Seçkisi" başlığı altında izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Miyazaki'nin fantastik dünyasını sergileyecek seçkide, "Yürüyen Şato", "Komşum Totoro" ve "Prenses Mononoke" filmleri gösterilecek.

Aile ve macera türündeki "Yürüyen Şato" adlı film, kendisine yapılan büyünün etkisini yok etmeye çalışan genç bir kızın hikayesini anlatıyor.

Ashitaka karakterinin "Orman Tanrısı" ile mücadelesini konu edinen "Prenses Mononoke" filminin yanı sıra Miyazaki'nin kült filmlerle dolu filmografisinin en samimi yapımı olarak belirtilen "Komşum Totoro"nun hikayesi ise özetle şöyle:

"Anneleri, isimlendirmeyen ve uzun süreli bir hastalığa yakalandığında ona daha yakın olmak için yattığı hastanenin yakınındaki eski bir eve taşınmak isteyen iki küçük kız, bir profesör olan babalarını da ikna edip bu kırsal yere taşınırlar. Küçük kızlar Satsuki ve Mei zamanla evin içerisinde onlarla birlikte yaşamakta olan, bazı varlıkların olduğunu fark ederler. Bu varlıklardan bir şekilde kurtulduklarında, evlerinin karşısındaki ormanda karşılaştıkları büyüleyici varlıklar iki kardeşi büyülü bir dünyanın içerisine sürüklerler."

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