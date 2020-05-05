YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Yönetmen Murat Şeker, “Evde Röveşata” ya konuk oldu

Yönetmen Murat Şeker, “Evde Röveşata” ya konuk oldu

İSTANBUL HABERLERİ  | 05.05.2020 10:39 | Son Güncelleme

Gazeteci Kenan Başaran’ın sunuculuğumu üstlendiği “Evde Röveşata” programına ünlü yapımcı-yönetmen ve senaryo yazarı Murat Şeker konuk oldu.

Gazeteci Kenan Başaran’ın sunuculuğumu üstlendiği “Evde Röveşata” programına ünlü yapımcı-yönetmen ve senaryo yazarı Murat Şeker konuk oldu. Program, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın Youtube kanalından ve instagram hesabından canlı yayınlandı.
Kenan Başaran, 3 Mayıs’ın Dünya Basın Özgürlüğü Günü olduğunu anımsatarak basın emekçilerinin gününü kutladı. Başaran, “Çakallarla Dans” isimli film serisiyle de büyük izleyici kitlesine ulaşan Murat Şeker ile sinema projeleri, Fenerbahçe futbol takımı sevgisi ve karantina günlerindeki yaşamına dair keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi.
Murat Şeker, karantina günlerinde sokak hayvanlarına karşı duyarlı davranarak onları aç ve susuz bırakmamak gerektiğini söyledi.

“Atatürk’ün değerlerinin önemini bir kez daha anlıyorum”
Kenan Başaran, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün, 3 Mayıs’ı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal’in ziyaret ettiği gün olması nedeniyle doğum günü olarak kutladığını anımsattı. Fenerbahçeli kimliğiyle de tanınan Murat Şeker, “Fenerbahçe tutkusunun, sevgisinin nereden geldiği” şeklindeki soruya “Kendimi bildim bileli tribündeyim. Bizde aileden geliyor. Özellikle Fenerbahçeli olarak temsil ettiği değerleri özümsemek önemli. 3 Temmuz süreci bizim için mihenk taşı oldu. Paralel yapıya karşı dik duruş sergiledik. Sahada, sosyal medyada, adliyenin önünde her yerde bu duruşu sergiledik. Atatürk’ün ziyaret ettiği günü doğum günü ilan eden bir camianın üyesi olmak benim için gurur verici” diye cevap verdi. Şeker, spor kulüplerinin Atatürk’ü sahiplenmesinin, izinden gidiyor olmasının güzel bir şey olduğuna dikkat çekerek “Pandemi günlerinde bilimin, aklın hayatımızda en önemli şey olduğunun suratımıza vuruluyor olması Atatürk’ün temsil ettiği değerlerin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. 46 yaşında Atatürk’ün değerlerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlıyorum. Akıl ve bilim yolunda daha aydınlık, dogmalardan, basmakalıp düşüncelerden uzak bir ülke idealine yaklaşıyor olmamız gerekiyor” diye konuştu. Şeker, İstanbul’un fiilen işgal edildiği günden kurtulduğu güne kadar olan üç yıllık dönemi sinema film yapacağı bir proje üstüne çalıştığını ve Fenerbahçe’nin işgal kuvvetlerine karşı en büyük zaferlerinden biri olan “General Harington Kupası” maçını sinemaya taşıyacağı projenin korona virüsü nedeniyle ön hazırlık çalışmalarının ve çekimlerin ertelendiğini söyledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kısıtlama kalktı, yoğunluk geceden başladı Kısıtlama kalktı, yoğunluk geceden başladı
İstanbul’da yarıyıl tatilinde gidilebilecek yerlerİstanbul’da yarıyıl tatilinde gidilebilecek yerler
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sevgili gençler, 2020 mücadele ile geçiyor. Zorluklara millet olarak göğüs geriyoruz. Çok şükür başarımız ortada"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sevgili gençler, 2020 mücadele ile geçiyor. Zorluklara millet olarak göğüs geriyoruz. Çok şükür başarımız ortada"

Malatya’da bir mahallede daha karantina kaldırıldı

Malatya’da bir mahallede daha karantina kaldırıldı

Zincir marketin bölge sorumlusu zimmetine para geçirdiği iddiasıyla gözaltına alındı

Zincir marketin bölge sorumlusu zimmetine para geçirdiği iddiasıyla gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı’ndan şehirler arası giriş ve çıkış kısıtlaması uzatıldı

İçişleri Bakanlığı’ndan şehirler arası giriş ve çıkış kısıtlaması uzatıldı

Kumar oynarken yakalandılar, iki farklı suçtan ceza yediler

Kumar oynarken yakalandılar, iki farklı suçtan ceza yediler

Kaymakamlık kursunu başarıyla bitiren kaymakam adaylarının ataması yapıldı

Kaymakamlık kursunu başarıyla bitiren kaymakam adaylarının ataması yapıldı

İstanbul Namaz Vakitleri 5 Mayıs Salı

İmsak
04:09
Sabah
05:50
Öğle
13:06
İkindi
16:58
Akşam
20:12
Yatsı
21:46

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 5 Mayıs Salı

Bülent Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Ayışığı Eczanesi
Arnavutkoy
Kübra Eczanesi
Arnavutkoy
Soydan Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Eyüpsultan’ın çocukları VEX World Robotics’te dünya 3.’sü oldu

Eyüpsultan’ın çocukları VEX World Robotics’te dünya 3.’sü oldu

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Kağıthane’de Üç Nesil Tek Çatı Altında Buluştu

Kağıthane’de Üç Nesil Tek Çatı Altında Buluştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.