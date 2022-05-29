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Yönetmen Nisan Dağ, Sinema Söyleşilerinin konuğu oldu

29.05.2022 19:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yönetmen Nisan Dağ, Sinema Söyleşilerinin konuğu oldu

İSTANBUL (AA) - Yönetmen Nisan Dağ, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen Sinema Söyleşilerinde konuştu.

Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleştirilen "Yerelden Evrensele Koşan Gençler" başlıklı etkinliği, yapımcı Zeynep Atakan yönetti.

Atakan, Dağ ile ilk olarak 2012 yılında tanıştıklarını ve genç yönetmenin tanışmalarından bugüne kadar ekibiyle birlikte güzel işler çıkardığını söyledi.

Eğitim hayatına ve çalışmalarına değinen Dağ ise lise döneminde 3 yıl oyunculuk yaptığını, oyunculuğa çok büyük saygısı olduğunu ve filmleri için seçilen kişilerle önce sohbet edip sonra deneme çekimleri yaptıklarını ve oyuncu ile mutlaka empati kurduğunu anlattı.

Eğitimine devam ederken çeşitli destek programlarında da başvurduğunu ifade eden Dağ, "Ben bu işe Colombia Ünivrsitesi'nde animasyon yaparak başladım, sonra oyuncularla çalışmaya geçtim." dedi.

Katılımcıların sinema ve dizi sektörüne ilişkin sorularını yanıtlayan Dağ, yakın zamanda farklı projelerle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlandıklarını sözlerine ekledi.

- Söyleşilere usta isimler konuk olacak

Etkinlikler kapsamında 31 Mayıs'ta sinema yazarı ve televizyoncu Alin Taşçıyan, yönetmen Derviş Zaim, yapımcı Gülin Üstün ve İKSV Film Festivali Direktörü Kerem Ayan'ın konuşacağı söyleşide "Türk Sinemasının Dünyadaki Yeri" ele alınacak.

Gazeteci Funda Karayel'in yönetimini üstleneceği, Timur Savcı ve Onur Güvenatam'ın konuk olacağı 1 Haziran'daki oturumda da dijital platformlar konuşulacak.

"Sinema Söyleşileri" kapsamında oyuncu Selda Alkor 2 Haziran'da, oyuncu Meryem Uzerli ise 11 Haziran'da sinemaseverlerle buluşacak.

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