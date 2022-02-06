Yönlendirme direğine çarpıp yanan kamyondaki 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

Bursa'da, yönlendirme direğine çarparak yanan kamyondaki 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu Doğanköy mevkisinde, Ömer Faruk Erkoyuncu idaresindeki 34 NGG 57 plakalı et taşıyan kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce bariyerlere, ardından şehir yönlendirme direğine çarparak durdu. Çarpmanın etkisiyle araç yanmaya başladı.

Erkoyuncu ve kamyonda bulunan Murat Kalbayır çarpmanın etkisiyle yola fırlarken, Selahattin Kanay ile Erkin Seydanur ise araçta sıkışarak alevlerin arasında kaldı.

İhbar üzerine, bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Erkoyuncu ile Kalbayır, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla Kanay ve Seydanur'un cesetleri bulunduğu yerden çıkarıldı.

Cenazeler, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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