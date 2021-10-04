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Yöre halkı ‘Dünya büzüğü’ ismini verdi! İlginç yol görüntüsüyle dikkat çekiyor

04.10.2021 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin'de iki köyün ulaşımını sağlayan ve yöre halkının 'Dünya büzüğü' ismini verdiği yol görüntüsü ile dikkat çekiyor.

Yöre halkı ‘Dünya büzüğü’ ismini verdi! İlginç yol görüntüsüyle dikkat çekiyor

Artvin'in Yusufeli ilçesi Dağeteği Köyü ile Gümüşözü köyü arasında bulunan ilginç yol görenleri kendine hayran bırakıyor. Dere kenarında bulunan adeta bir kanyonu andıran yol, doğa tutkunlarının uğrak noktası haline gelmiş durumda. Bölge halkı tarafından 'Dünya Büzüğü' adı verilen geçit, aynı zamanda zorlukları da beraberinde getiriyor.

KORKU VE HEYECAN YARATIYOR

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İki dağı birleştiren vadi şeklindeki yola, sürekli kaya parçaları düşerken kazaları da beraberinde getiriyor. Bölge halkı kaya düşmelerine karşı önlem alınmasını istiyor. İki köy yolu arasında da ulaşımı sağlayan bu tehlikeli yol, doğa tutkunları tarafından ilgi görürken, yolu ilk kez kullananlar vadi içinden geçerken korku ve heyecan yaşıyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Artvin
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