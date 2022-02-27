Yöresel kıyafetli kadınlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinin simgesi tarihi Aşıklar Köprüsü'nde yöresel kıyafetli kadınlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 68. doğum gününü çektikleri kliple kutladı.

Yörede 600 yıldır giyilen coğrafi işaretli yöresel kıyafetleriyle köprüde bir araya gelen ilçe kadınları, saz eşliğinde "Ne güzel yaratmış yar yar Yaradan seni' adlı türküyü seslendirdi.

"Vatan için, millet için, bayrak için, devlet için, iyi ki doğdun iyi ki varsın Sayın Cumhurbaşkanım" ifadeleriyle Erdoğan'ın doğum gününü kutlayan Azdavaylı kadınlar, üzerinde "İyi ki doğdun reis' yazılı yaş pasta kesti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgi gördü.

