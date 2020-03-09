Yöresel Manisa Bezi Dokuma Kursu açıldı

‘Yöresel Manisa Bezi Dokuma Kursu’ Vali Ahmet Deniz ve eşi Olcay Deniz’in katılımıyla açıldı.

Akpınar Mahallesi Çok Amaçlı Salonunda düzenlenen programa, Vali Ahmet Deniz ve eşi Olcay Deniz’in yanı sıra Manisa İŞKUR İl Müdür Alaattin Aslan,İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Türk Kadınlar Konseyi Derneği Genel Merkez Başkanı Fatma İnal, Türk Kadınlar Konseyi Derneği Manisa Şube Başkanı Mübeccel Kafkaslı ve kursiyerler katıldı. Vali Deniz, yaptığı konuşmada kadınların hayatımızdaki önemine değinerek, “Dünyayı güzelleştirecek olanlar kadınlardır, kadının yüzü gülerse hem ülkenin hem dünyanın yüzü güler. Savaş, kan ve gözyaşının hakim olduğu dünyada, kadınlarımızın siyasette, yerel yönetimde, mecliste ve idareci olarak hayatın her alanında olması gerekli. Çünkü kadınların olduğu her yerde barış, merhamet, kardeşlik,şefkat vardır. Bizlere düşen görev de devletimizin bütün imkanlarını kadınlarımızın hizmetine sunmaktır. Manisa bezini dokuyup bu geleneği yaşatan ve kadınlarımızın aile bütçelerine katkıda bulunmasına imkan sağlayan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Manisa İŞKUR İl Müdürlüğü, Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Türk Kadınlar Konseyi Manisa Şubesi işbirliğiyle açılan Yöresel Manisa Bezi Dokuma Kursundan 40 kursiyer yararlanacak. 2 ila 6 ay arasında süren kursta kadınlar, İŞKUR tarafından verilen cep harçlığı ile aile bütçesine de katkı sağlayacak.

