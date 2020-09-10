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Yöresel tandır kültürü Mezitlili kadınların kazanç kapısı olacak

MERSİN HABERLERİ  | 10.09.2020 16:06 | Son Güncelleme

Türk kültürünün en önemli unsurlarından birisi olan tandır kültürünün, Mezlitlili kadınlar için önemli bir kazanç kapısı olacağı bildirildi.Mezitli Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz Mahallesi Gönüllü Evinde hayata geçirilen, çevreye zarar vermemek için doğal gaz sistemiyle yapılan ve 4 tandırın yer aldığı tandır evinde, geleneksel yöntemlerle pişirilen ekmekler, Anadolu kültürünün yaşatılmasının yanında aile ekonomisine de katkı sunacak.Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın ev ziyaretleri sırasında karşılaştığı kadınların talebi ile yapılan ve Kadın Üretici Pazarlarının yöntemiyle çalışacak olan tandır evi için önümüzdeki günlerde bir açılış töreni yapılacak.

Türk kültürünün en önemli unsurlarından birisi olan tandır kültürünün, Mezlitlili kadınlar için önemli bir kazanç kapısı olacağı bildirildi.
Mezitli Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz Mahallesi Gönüllü Evinde hayata geçirilen, çevreye zarar vermemek için doğal gaz sistemiyle yapılan ve 4 tandırın yer aldığı tandır evinde, geleneksel yöntemlerle pişirilen ekmekler, Anadolu kültürünün yaşatılmasının yanında aile ekonomisine de katkı sunacak.
Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın ev ziyaretleri sırasında karşılaştığı kadınların talebi ile yapılan ve Kadın Üretici Pazarlarının yöntemiyle çalışacak olan tandır evi için önümüzdeki günlerde bir açılış töreni yapılacak. Evinde ağırladığı Neşet Tarhan’dan talebinin gerçekleşmiş olmasından dolayı mutlu olduğunu ifade eden üretici kadınlardan Gülhan Yamaner, “Başkanımızın verdiği sözü böylesi kısa sürede yerine getirmiş olması bizi çok mutlu etti. Ben böyle bir proje sunmuştum kendisine. O da ilgilendi ve bize son derece modern tandır üretti. Burada yöresel tandır ekmeği yaparak aile bütçemize katkı sunacağız” dedi.
"Ailem için yapıyordum şimdi Mezitli için yapacağım"
Tandır ekmeğinin yaşamında çok büyük yeri olduğuna vurgu yapan Nurhayat Çıtırık ise “Küçüklüğümüzden bu yana biz zaten bu işi yapıyorduk. Evlerimizde çocuklarımız ailemiz için yaptığımız tandır ekmeğimizi şimdi aile bütçemize katkı sunmak için yapacağız. Müşterilerimizi buraya çekmeye çalışacağız. Başkanımız Neşet Tarhan’a bize bu imkanı sunduğu için teşekkür ederiz” diye konuştu.
"Anadolu kültürünü Mezitli’de yaşatmaya devam edeceğiz"
Yöresel kültürleri Mezitli’de yaşatırken aynı zamanda kadınların üretime katılmasını da sağlamak istediklerini ifade eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da “En güzel projelerimiz vatandaşlarımızla sohbet ederken ortaya çıkan projelerdir. Mahalle ziyaretlerimiz sırasında bir kadınımızdan böyle bir talep gelince arkadaşlarımızla görüşerek yapılması talimatını verdim. Hem kültürel özelliklerini sürdürürken aynı zamanda çevreci ve modern olması için hassas davrandık. Çevreye hiçbir zarar vermeden doğal gazla çalışacak. Çok güzel bir iş çıktı. Kadınlarımız kısa bir süre sonra buradan ürettikleri ekmekleri Mezitlililere sunacaklar. Anadolu kültürünün en önemli damak tatlarından birisi olan tandır ekmeğinin kokusu Mezitli’ye yayılacak” açıklamasında bulundu.

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