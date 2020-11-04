YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Yöresel ürünler bu pazarda alıcı bulunuyor

Yöresel ürünler bu pazarda alıcı bulunuyor

MALATYA HABERLERİ  | 04.11.2020 17:16 | Son Güncelleme

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Sümer Park içerisinde hayata geçirilen kadın kooperatiflerine ait Yöresel Ürünler Pazarında her yöreye ait ürünler bulunuyor.Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçelere ait yöresel ürünlerin merkezde tüketici ile buluşturulması amacıyla hayata geçirilen Yöresel Ürünler Pazarı ziyaretçilerini bekliyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Sümer Park içerisinde hayata geçirilen kadın kooperatiflerine ait Yöresel Ürünler Pazarında her yöreye ait ürünler bulunuyor.
Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçelere ait yöresel ürünlerin merkezde tüketici ile buluşturulması amacıyla hayata geçirilen Yöresel Ürünler Pazarı ziyaretçilerini bekliyor. Malatya’nın 13 ilçesinde kültürel ve geleneksel olarak üretilen ürünlerin satıldığı pazarda fiyatlarda piyasaya göre bir hayli uygun durumda.
Pazarda bulunan kooperatiflerin temsilcileri, el emeği göz nuru ile yapılan birçok ürünün direk tüketiciyle buluştuğunu belirterek tüm Malatyalıları pazarlarına beklediklerini söylediler.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Mucize kurtuluşlar! Mucize kurtuluşlar!
Meral Akşener'den depremzedelere ziyaretMeral Akşener'den depremzedelere ziyaret
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Yeni Malatyaspor, Artvin Hopaspor maçının hazırlıklarına başladı
Yeni Malatyaspor, Artvin Hopaspor maçının hazırlıklarına başladı
Ukraynalı güzeller Kayseri Mantısı yaptı
Ukraynalı güzeller Kayseri Mantısı yaptı
İstanbul'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
İstanbul'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
İzmir depremi nedeniyle Aydın'daki Atatürk Devlet Hastanesinin idari binası kapatıldı
İzmir depremi nedeniyle Aydın'daki Atatürk Devlet Hastanesinin idari binası kapatıldı
Karabük'te bazı iş yerleri en geç 22.00'de kapanacak
Karabük'te bazı iş yerleri en geç 22.00'de kapanacak
5 yaşındaki engelli çocuk odasında ölü bulundu
5 yaşındaki engelli çocuk odasında ölü bulundu

Malatya Namaz Vakitleri 4 Kasım Çarşamba

İmsak
05:26
Sabah
06:49
Öğle
12:15
İkindi
15:06
Akşam
17:31
Yatsı
18:49

Malatya Nöbetçi Eczaneler 4 Kasım Çarşamba

Badem Eczanesi
Merkez
Büşra Tan Eczanesi
Merkez
Irmak Eczanesi
Merkez
Sıhhat Eczanesi
Merkez
Zeki Saraç Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Yeni Malatyaspor, Olcay Şahan'ı transfer etti
Yeni Malatyaspor, Olcay Şahan'ı transfer etti
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Ak Parti’den Darende İçin 8 Aday Adayı Başvurdu
Ak Parti’den Darende İçin 8 Aday Adayı Başvurdu
Kadınlar tuvaletinde gizli kamera şoku
Kadınlar tuvaletinde gizli kamera şoku
Malatyalı İş Adamlarından Türkoğlu'na Taziye Ziyareti
Malatyalı İş Adamlarından Türkoğlu'na Taziye Ziyareti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.